Грузія не розглядає відновлення суверенітету силовими методами, - Маргвелашвілі

Маргвелашвілі заявив, що Грузія не зупиниться на шляху інтеграції в Євросоюз і НАТО

Грузія не розглядає відновлення суверенітету і територіальної цілісності силовими методами. Про це заявив президент Грузії Георгій Маргвелашвілі, повідомляє "Грузія Online".

За словами Маргвелашвілі, сюсюкання нічого доброго не принесло тим країнам, які намагалися заспокоїти Росію.

"Апетит агресора тільки збільшується слідом за захопленням і агресією...Грузія точно знає плани Росії, що почалися з першого дня незалежності - це зупинити Грузію будь-яким механізмом, який створить труднощі для країни", - заявив він.

При цьому він зазначив, що Грузія не зупиниться на шляху розвитку країни та інтеграції в Євросоюз і НАТО.

"Всі стратегічні плани, які поставило суспільство, намічені головними пунктами політичного порядку денного, і виконання цих планів є гарантом того, що територіальна цілісність і суверенітет Грузії будуть відновлені мирно. Друга важлива деталь в тому, що Грузія ніколи не розглядає відновлення територіальної цілісності і суверенітету силовими методами", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що США закликають Російську Федерацію вивести війська з Грузії і повернути їх на довоєнні позиції. Крім того, припинити окупацію Грузії від Росії вимагає і Україна.

Відзначимо, за словами генсека НАТО Єнса Столтенберга, Грузія стане членом НАТО.