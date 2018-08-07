США закликають РФ вивести війська з Грузії

США закликають Росію вивести свої сили з Грузії на довоєнні позиції

Сполучені Штати Америки (США) закликають Російську Федерацію (РФ) вивести свої війська з окупованої території Грузії. Про це йдеться у повідомленні посольства США в Україні в Twitter.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні, 7 серпня 2018 року, виповнюється 10 років з моменту, як збройні сили Російської Федерації порушили міжнародний кордон з Грузією.

"Території Грузії все ще окуповані Росією. Ми знову закликаємо Росію вивести свої сили на довоєнні позиції, як це було узгоджено в 2008 році", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що за словами глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, військова присутність РФ у Абхазії і Південній Осетії продовжує порушувати міжнародне право і зобов'язання.

Зазначимо, Європейський союз також заявив про свою тверду підтримку суверенітету і територіальної цілісності Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів.

Додамо також, що і Україна вимагає у Російської Федерації (РФ) припинити окупацію території Грузії, яка триває уже 10 років.