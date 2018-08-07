Грузия не рассматривает восстановление суверенитета силовыми методами, - Маргвелашвили

Маргвелашвили заявил, что Грузия не остановится на пути интеграции в Евросоюз и НАТО

Грузия не рассматривает восстановление суверенитета и территориальной целостности силовыми методами. Об этом заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, сообщает "Грузия Online".

По словам Маргвелашвили, сюсюканье ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались успокоить Россию.

"Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией...Грузия точно знает планы России, начавшиеся с первого дня независимости - это остановить Грузию любым механизмом, который создаст трудности для страны", - заявил он.

При этом он отметил, что Грузия не остановится на пути развития страны и интеграции в Евросоюз и НАТО.

"Все стратегические планы, которые поставило общество, намечены главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно. Вторая важная деталь в том, что Грузия никогда не рассматривает восстановление территориальной целостности и суверенитета силовыми методами", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что США призывают Российскую Федерацию вывести войска из Грузии и вернуть их на довоенные позиции. Кроме того, прекратить оккупацию Грузии от России требует и Украина.

Отметим, по словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, Грузия станет членом НАТО.