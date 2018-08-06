Україна вимагає в РФ припинити 10-річну окупацію Грузії

Україна закликала міжнародну спільноту сприяти деокупації Абхазії та Цхінвальського регіону

Україна вимагає у Російської Федерації (РФ) припинити окупацію території Грузії, яка триває уже 10 років. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ (МЗС) України у понеділок, 6 серпня.

Зокрема зазначається, що Україна підтримує останню мирну ініціативу Грузинського уряду "Крок до кращого майбутнього", котра спрямована на примирення та врегулювання конфлікту. Також Україна підтверджує підтримку суверенітету та територіальній цілісності Грузії.

"Закликаємо Російську Федерацію виконати свої зобов’язання за Угодою про припинення вогню від 12 серпня 2008 року, вивести військові підрозділи з окупованих територій Грузії (Абхазія та Цхінвальський регіон) та здійснити інші заходи з демілітаризації та деокупації цих територій", - йдеться у заяві.

Також в МЗС зазначили, що Росія несе повну відповідальність за складну гуманітарну ситуацію на окупованих територіях. Також Україна закликала РФ негайно забезпечити безперешкодний доступ до них міжнародних гуманітарних і правозахисних організацій.

"Україна звертається до посередників Женевських міжнародних дискусій - ЄС, ОБСЄ, ООН і США та всієї міжнародної спільноти продовжити докладати зусилля, спрямовані на врегулювання російсько-грузинського конфлікту", - підкреслили в українському зовнішньополітичному відомстві.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 5 серпня, у десяту річницю окупації території Грузії та агресії з боку Російської Федерації з візитом солідарності до країни вирушили дипломати Польщі, країн Балтії та України. За інформацією МЗС Польщі, ця зустріч нагадає про візит підтримки Грузії, організований 12 серпня 2008 року президентом Польщі Лєхом Качинським. Тоді у цьому візиті взяли участь президенти Естонії, Литви, України та прем’єр Латвії.