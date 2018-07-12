Столтенберг: Грузія стане членом НАТО

Глави країн-членів НАТО підтвердили, що Грузія буде членом Альянсу

Грузія стане членом НАТО. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг на саміті Альянсу, повідомляє прес-служба НАТО.

Так, Столтенберг привітав президента Грузії Георгія Маргвелашвілі у штаб-квартирі НАТО, відзначивши, що з моменту першого засідання комісії НАТО-Грузія пройшло 10 років і за цей час партнерство стало більш близьким.

"Ми повністю підтримуємо євроатлантичні прагнення Грузії. Грузія стане членом НАТО. Це вчора підтвердили глави країн-членів НАТО. Ми будемо продовжувати працювати з вами, щоб підготуватися до членства", - заявив Столтенберг, звертаючись до президента Грузії Георгій Маргвелашвілі.

Столтенберг також зазначив, що Грузія є надійним другом Альянсу.

"Відносини НАТО з Грузією унікальні. Ви один з найбільш важливих партнерів Альянсу. І надійний друг", - додав він.

Нагадаємо, раніше Столтенберг заявляв, що ніхто, зокрема, Росія не має права втручатися в питання членства Грузії і України в НАТО.