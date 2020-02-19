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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Новини » Фінанси     19.02.2020 - 10:40
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс долара знову піднявся вище рівня 24,50 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 19 лютого 2020 року у порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 8 копійок до 24,53 гривень за долар, курс купівлі до 24,51 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 8 копійок до 26,50 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 24,5100 - 24,5300 грн/долар, євро 26,4830 - 26,5002 грн/євро, російський рубль 0,3847 - 0,3855 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,5100

24,5300

EUR/UAH

26,4830

26,5002

RUB/UAH

0,3847

0,3855

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 18 лютого 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,4400 - 24,4500 грн/долар, євро 26,4147 - 26,4285 грн/євро, російський рубль 0,3837 - 0,3844 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 19 лютого 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,44 гривень за долар, що трохи нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 19 лютого встановлено на такому рівні: 24,4431 гривень за 1 долар (-0,0025 грн). При цьому курс долара на 18 лютого становить 24,4456 гривень за 1 долар.

Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 18 лютого 2020 року залучило до державного бюджету 1,529 млрд грн, тоді як тижнем раніше суму була 9,199 млрд грн. Зазначимо, купівля нерезидентами гривневих ОВДП України була однією з головних причин зміцнення курсу гривні у 2019 році.

Нагадаємо, питання боргової політики були однією з тем зустрічі, яку керівництво Національного банку України і представники економічного блоку Кабінету міністрів провели у понеділок, 17 лютого,

НБУ на 19 лютого знизив офіційний курс долара Курс долара виріс на міжбанку
Теми: Курс долара
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