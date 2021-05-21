RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Грузія почала виводити свої війська з Афганістану

Автор: РБК-Україна

Міністерство оборони Грузії почало виводити свої війська з Афганістану. Вони там перебували в рамках місії НАТО.

Про це повідомляє видання " Ехо Кавказу".

Контингент Грузії брав участь у місії НАТО "Рішуча підтримка" під командуванням Німеччини в Мазарі-Шаріфі, на базі "Мармаль", і виконував завдання швидкого реагування.

З Афганістану вже повернулася зведена рота 3-ї піхотної бригади західного командування.

Нагадаємо, війська США і НАТО планують вивести з Афганістану в період з 1 травня до 11 вересня 2021 року. Виведення військ буде приурочене до двадцятої річниці теракту 9/11, який послужив причиною для початку військової кампанії проти "Аль-Каїди" в Іраку і Афганістані.

Раніше повідомлялося, що до кінця квітня Афганістан покинули вже близько 100 американських військових.

Крім того, союзники США в Європі просили відкласти виведення військ з Афганістану. Вони хочуть більше часу і підтримки для відходу з країни.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що НАТО продовжить місії в Афганістані після скорочення присутності США.

Додамо, що Столтенберг заявляв, що рішення НАТО щодо місії в Афганістані буде непростим. Існує ризик того, що виведення військ НАТО може перетворити країну на притулок для терористів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ГрузіявійськовіАфганистан