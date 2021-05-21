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Грузия начала выводить свои войска из Афганистана

Автор: РБК-Украина

Министерство обороны Грузии начало выводить свои войска из Афганистана. Они там находились в рамках миссии НАТО.

Об этом сообщает издание "Эхо Кавказа".

Контингент Грузии участвовал в миссии НАТО "Решительная поддержка" под командованием Германии в Мазари-Шарифе, на базе "Мармаль", и выполнял задачи быстрого реагирования.

Из Афганистана уже вернулась сводная рота 3-й пехотной бригады западного командования.

Напомним, войска США и НАТО планируют вывести из Афганистана в период с 1 мая до 11 сентября 2021 года. Вывод войск будет приурочен к двадцатой годовщине теракта 9/11, который послужил причиной для начала военной кампании против "Аль-Каиды" в Ираке и Афганистане.

Ранее сообщалось, что к концу апреля Афганистан покинули уже около 100 американских военных.

Кроме того, союзники США в Европе просили отложить вывод войск из Афганистана. Они хотят больше времени и поддержки для ухода из страны.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что НАТО продолжит миссии в Афганистане после сокращения присутствия США.

Добавим, что Столтенберг заявлял, что решение НАТО по миссии в Афганистане будет непростым. Существует риск того, что вывод войск НАТО может превратить страну в убежище для террористов.

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