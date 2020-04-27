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Грузія почала поетапний вихід з карантину

Новини » Коронавірус   

Обмеження знімаються в масштабі всієї країни

Сьогодні, 27 квітня, уряд Грузії розпочав перший етап з ослаблення карантину, який був введений задля боротьби з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє "Грузія-онлайн".

Як повідомляється, обмеження знімаються в масштабі всієї країни. Від сьогодні в Грузії буде дозволено пересуватися на легкових автівках, відновлюється робота таксі, повністю дозволяється онлайн-торгівля та послуги з доставки будь-яких продуктів і діяльність відкритих аграрних ринків. Однак, комендантська година з 21:00 до 06:00 не буде скасовано.

Пресспікер прем'єр-міністра Грузії Іраклій Чіковані прокоментував ситуацію з поступовим виходом країни з карантину.

"Хочемо ще раз заявити, що на підставі аналізу епідеміологічної ситуації, зняті обмеження можуть бути знову встановлені, а також можуть бути переглянуті терміни кожного наступного етапу", - сказав Чіковані.

Як повідомляється, наразі в Грузії лабораторно підтверджено 496 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з яких 6 людей померли і ще 149 одужали.

Нагадаємо, уряд Грузії ухвалив рішення почати поетапно знімати карантинні заходи, які були введені через пандемію коронавірусу, з 27 квітня.

Також парламент Грузії ухвалив рішення про посилення покарання за повторне порушення карантинних заходів. Так, за повторне порушення надзвичайного стану або карантину громадян чекає позбавлення волі строком до шести років.

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