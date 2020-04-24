У Грузії почнуть знімати карантинні обмеження з 27 квітня

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З 27 квітня в країні знімуть обмеження на пересування на легкових авто

Уряд Грузії ухвалив рішення почати поетапно знімати карантинні заходи, які були введені через пандемію коронавірусу, з 27 квітня. Про це заявив прем'єр-міністр країни Георгій Гахарія, передає "Ехо Кавказу".

За його словами, кожні два тижні уряд буде приймати рішення щодо заходів, при цьому враховуючи епідеміологічну ситуацію в країні.

На першому етапі - з понеділка, 27 квітня в Грузії знімуть заборону на пересування легкових автомобілів (у тому числі таксі), почнуть роботу аграрні ринки відкритого типу, в повноцінному режимі зможуть працювати компанії з онлайн-продажу і сервісів доставки.

При цьому прем'єр-міністр зазначив, що всім жителям доведеться враховувати діючі рекомендації - щодо соціального дистанціювання і носіння медичних масок.

Він також не виключив, що після зняття обмежень їх можуть знову ввести в разі погіршення ситуації з вірусом.

Нагадаємо, вчора парламент Грузії ухвалив рішення про посилення покарання за повторне порушення карантинних заходів. Так, за повторне порушення надзвичайного стану або карантину громадян чекає позбавлення волі строком до шести років.

Крім того, в Грузії режим надзвичайного стану продовжили до 22 травня. Раніше введений режим надзвичайного стану повинен був тривати до 10 травня.

Додамо, що з 31 березня в Грузії заборонили роботу всіх об'єктів з реалізації алкогольних напоїв.