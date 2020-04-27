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Грузия начала поэтапный выход из карантина

Новости » Коронавирус   

Ограничения снимаются в масштабе всей страны

Сегодня, 27 апреля, правительство Грузии начало первый этап по ослаблению карантина, который был введен для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщает "Грузия-онлайн".

Как сообщается, ограничения снимаются в масштабе всей страны. Сегодня в Грузии будет разрешено передвигаться на легковых машинах, восстанавливается работа такси, полностью разрешается онлайн-торговля и услуги по доставке любых продуктов и деятельность открытых аграрных рынков. Однако, комендантский час с 21:00 до 06:00 не будет отменено.

Пресспикер премьер-министра Грузии Ираклий Чиковани прокомментировал ситуацию с постепенным выходом страны из карантина.

"Хотим еще раз заявить, что на основании анализа эпидемиологической ситуации, снятые ограничения могут быть снова установлены, а также могут быть пересмотрены сроки проведения каждого следующего этапа", - сказал Чиковани.

Как сообщается, сейчас в Грузии лабораторно подтверждено 496 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 6 человек скончались и еще 149 выздоровели.

Напомним, правительство Грузии приняло решение начать поэтапно снимать карантинные мероприятия, которые были введены из-за пандемии коронавируса, с 27 апреля.

Также парламент Грузии принял решение об ужесточение наказания за повторное нарушение карантинных мер. Так, за повторное нарушение чрезвычайного положения или карантина граждан ждет лишение свободы сроком до шести лет.

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