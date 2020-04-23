За порушення карантину в Грузії будуть саджати у в'язницю

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Жителів порушили карантин будуть лише волі терміном до шести років

Парламент Грузії прийняв у третьому читанні поправки до Кримінального кодексу, згідно з яким за повторне порушення правил надзвичайного стану і карантину мешканців будуть карати позбавленням волі терміном до шести років. Про це повідомляють "Новини Грузія".

Повідомляється, що поправки підтримали 78 депутатів.

Зараз за порушення правил НП в Грузії фізичні особи сплачують штраф у розмірі 3 тисяч ларі (близько 1000 доларів), а юридичні особи - 15 тисяч ларі (близько 4,700 доларів).

Міністерство внутрішніх справ Грузії щодня повідомляє про десятки оштрафованих громадян, які порушили правила надзвичайний стан.

Нагадаємо, в Грузії режим надзвичайного стану продовжили до 22 травня. Раніше введений режим надзвичайного стану повинен був тривати до 10 травня.

Надзвичайний стан Грузія ввела 21 березня. На той момент було зафіксовано лише 47 випадків зараження. Через тиждень влада країни посилили карантин, оголосивши про введення комендантської години, який забороняє пересування на вулиці пішки та на транспорті з 21:00 до 6:00 ранку.

З 31 березня в Грузії заборонили роботу всіх об'єктів з реалізації алкогольних напоїв.