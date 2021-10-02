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Грузія виключає загострення відносин з Україною через арешт Саакашвілі

Автор: Марія Кучерявець

Голова парламенту Грузії Каха Кучава прокоментував подальші українсько-грузинські відносини після арешту Саакашвілі. На його думку, ця подія не зможе ніяким чином вплинути на взаємини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Interpressnews.

"Що стосується відносин з Україною, одна людина не зможе загострити україно-грузинську братську дружбу, яка завжди відрізнялася підтримкою один одного, як в горі, так і радості", - сказав Кучава.

За його словами, Саакашвілі втручався у вибори Грузії, а це було порушенням Конституції.

"Що ж стосується цього конкретного випадку, мова йде про факт, про який протягом років говорили влади Грузії, коли громадянин іншої країни, в цьому випадку громадянин України, втручався у вибори, в цілому політичне життя Грузії, і у зв'язку з цим занепокоєння виражалося і з їх боку", - додав Кучава.

Нагадаємо, вчора 1 жовтня в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Додамо, у Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі.

Крім цього, колишній президент є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.

Додамо, що адвокат Саакашвілі заявив, що його можна звільнити тільки помилуванням, однак президент Грузії виключила таке рішення.

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Міхеіл СаакашвіліГрузія