Саакашвілі можна звільнити тільки помилуванням, - адвокат

Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням. Адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президента Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Mtvari.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі. "Сьогоднішня заява президента про те, що вона не збирається помилувати Саакашвілі, надиктована "Грузинською мрією", все залежить від політичної волі", - сказав Басилая. За його словами, підсумки виборів до місцевих органів самоврядування, які пройдуть 2 жовтня, вплинуть на остаточне рішення глави держави.