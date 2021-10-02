ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Саакашвілі можна звільнити тільки помилуванням, - адвокат

Новость на русском →
Грузія, Субота 02 жовтня 2021 00:57
Саакашвілі можна звільнити тільки помилуванням, - адвокат Фото: Михайло Саакашвілі, екс-президент Грузії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Звільнити Михайла Саакашвілі можна тільки помилуванням. Адвокат Пека Басилія прокоментував заяву президента Грузії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Mtvari.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі раніше заявила, що ніколи не помилує Саакашвілі.

"Сьогоднішня заява президента про те, що вона не збирається помилувати Саакашвілі, надиктована "Грузинською мрією", все залежить від політичної волі", - сказав Басилая.

За його словами, підсумки виборів до місцевих органів самоврядування, які пройдуть 2 жовтня, вплинуть на остаточне рішення глави держави.

1 жовтня прем'єр-міністр Іраклій Гарібашвілі повідомив про затримання в Грузії екс-глави держави Михайла Саакашвілі. Колишній грузинський президент оголосив про своє повернення до Грузії вранці того ж дня. Він повідомив, що приїхав в Батумі, а в неділю збирається поїхати в Тбілісі.

У Грузії Саакашвілі заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі. Крім цього, колишній президент Грузії є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.

Прес-секретар президента України Сергій Нікіфоров заявив, що Володимир Зеленський стурбований новинами та тоном заяв Грузії щодо затримання голови виконавчого комітету Національної ради реформ Саакашвілі.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло про те, що в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міхеіл Саакашвілі
NEWS
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент
Саакашвілі затримали в Грузії: що відомо на цей момент
DAILY
Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Стеля для АЗС. До чого призвело держрегулювання цін на бензин і дизпаливо