UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Грузия исключает обострение отношений с Украиной из-за ареста Саакашвили

Автор: Мария Кучерявец

Председатель парламента Грузии Каха Кучава прокомментировал дальнейшие украинско-грузинские отношения после ареста Саакашвили. По его мнению, это не сможет никаким образом повлиять на взаимоотношения двух стран.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Interpressnews.

"Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украинско-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и радости", - сказал Кучава.

По его словам, Саакашвили вмешивался в выборы Грузии, а это было нарушением Конституции.

"Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором в течение лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в этом случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны", - добавил Кучава.

Напомним, вчера 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.

Добавим, в Грузии Саакашвили заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили.

Кроме этого, бывший президент является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.

Добавим, что адвокат Саакашвили заявил, что его можно освободить только помилованием, однако президент Грузии исключила такое решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Михаил СаакашвилиГрузия