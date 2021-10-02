Грузия исключает обострение отношений с Украиной из-за ареста Саакашвили

"Что касается отношений с Украиной, один человек не сможет обострить украинско-грузинскую братскую дружбу, которая всегда отличалась поддержкой друг друга, как в горе, так и радости", - сказал Кучава.

По его словам, Саакашвили вмешивался в выборы Грузии, а это было нарушением Конституции.

"Что же касается этого конкретного случая, речь идет о факте, о котором в течение лет говорили власти Грузии, когда гражданин другой страны, в этом случае гражданин Украины, вмешивался в выборы, в целом политическую жизнь Грузии, и в связи с этим беспокойство выражалось и с их стороны", - добавил Кучава.