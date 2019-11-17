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У Грузії поновилися акції протесту

Новини » Політика     17.11.2019 - 15:57
У Грузії поновилися акції протесту
Фото: акція протесту в Грузії (скрін відео)

Демонстранти вимагають ухвалити виборчу реформу

У Грузії сьогодні, 17 листопада, поновилася антиурядова акція протесту, учасники якої висловлюють обурення через відхилення виборчої реформи парламентом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, тисячі протестувальників вийшли на вулиці Тбілісі. Учасники акції збираються під будівлею грузинського парламенту. Акцію протесту зібрали понад 20 політичних партій, включно з найбільшими опозиційними силами "Єдиний національний рух" та "Європейська Грузія".

Демонстранти вимагають ухвалити виборчу реформу, яка передбачає проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою в 2020 році. Також протестувальники вимагають відставки прем'єр-міністра Георгія Гахарія, якого вважають відповідальним за силовий розгін попередніх акцій протесту.

Нагадаємо, нова хвиля антиурядових протестів у Грузії спалахнула 14 листопада, після того як парламент відмовився підтримати виборчу реформу. Тоді протестувальники вийшли під будівлю парламенту і вимагали прийняти законопроект, а також вимагали відставки прем'єр-міністра Гахарія.

Також РБК-Україна писало, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі відреагувала на ситуацію довкола виборчої реформи. Зурабішвілі висловила жаль з приводу провалу парламентом конституційних змін, та наголосила, що стабільність в Грузії є її головною турботою.

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