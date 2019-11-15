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Протестувальники в Тбілісі розкладають намети перед парламентом Грузії

Новини » Надзвичайні події     15.11.2019 - 00:20
Протестувальники в Тбілісі розкладають намети перед парламентом Грузії
Ілюстративне фото (twitter.com/24topkz)

Люди протестують проти відмови парламенту проголосувати за виборчу реформу

У Грузії учасники акції протесту почали розбивати намети на проспекті Руставелі в центрі Тбілісі. Про це передає РБК-Україна з посиланням на "Грузия-Online".

Зазначається, що перед будівлею парламенту продовжується масова акція протесту, яка почалася після того, як депутати провалили голосування за реформу виборчої системи.

Головна вимога протестувальників - призначити дострокові парламентські вибори за пропорційною системою.

Протестувальники вимагають відставки уряду, формування перехідного уряду, проведення дострокових парламентських виборів, а також відсторонення партії "Грузинська мрія" від управління країною, у тому числі від формування тимчасового уряду.

Учасники акції також стверджують, що не розійдуться доти, поки не отримають виконання вимог.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 вересня парламент Грузії оголосив вотум довіри оновленого складу уряду під керівництвом нового прем'єр-міністра Георгія Гахарія, який раніше перебував на посаді керівника МВС. Перед цим мітингувальники кілька місяців виступали проти Гахарии.

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