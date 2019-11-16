Президент Грузії відреагувала на події в парламенті і протести

Фото: Саломе Зурабішвілі (з відкритих джерел)

Раніше парламент Грузії не прийняв конституційні зміни про перехід на пропорційну виборчу систему

Президент Грузии Саломе Зурабішвілі розповсюдила заяву про неприйняття парламентом конституційних змін про перехід на пропорційну виборчу систему. Про це повідомляє грузинський "Перший канал".

Зурабішвілі заявила, то стабільність в Грузії є її головною турботою".

"Насамперед, я хотіла би підкреслити, що, виходячи з напруженості і поляризації в нашій країні, збереження нашого спільного досягнення - стабільності - є моєю головною турботою і вимогою народу. Ми всі повинні поважати цю вимогу", - заявила вона, додавши, що для парламентських виборів у наступному році необхідно зберегти максимальний спокій.

Вона висловила жаль з приводу провалу парламентом конституційних змін про перехід на пропорційну виборчу систему.

"Дуже шкода, що так голосно озвучену ініціативу, яка відповідає рекомендаціям міжнародного співтовариства, не змогли (або не захотіли) довести до кінця. Це призводить до негативної оцінки процесів, що відбуваються в нашій країні - в той час, коли нам потрібна активна підтримка по всім напрямкам", - заявила лідер держави.

Крім того, за її словами, процеси в парламенті не є "непереборною перешкодою для країни або кінцем демократії", але слід утриматися від поглиблення напруженості і загострення поляризації. Також вона закликала владу і опозицію "використовувати будь-яку можливість, щоб знайти спільну мову, покращити Виборчий кодекс та створити максимальні умови для чесних виборів".

Нагадаємо, в Грузії під час антиурядової акції протесту біля офісу правлячої партії "Грузинська мрія" сталися сутички між демонстрантами і силовиками.

Раніше повідомлялося, що у Грузії спалахнула нова хвиля антиурядових протестів, після того як парламент відмовився підтримати виборчу реформу. Реформа передбачала проведення в 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Протестувальники вийшли під будівлю парламенту і вимагали прийняти законопроект, а також вимагали відставки прем'єр-міністра Гахарія.