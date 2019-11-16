ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Президент Грузії відреагувала на події в парламенті і протести

Новини » Політика     16.11.2019 - 19:34
Президент Грузії відреагувала на події в парламенті і протести
Фото: Саломе Зурабішвілі (з відкритих джерел)

Раніше парламент Грузії не прийняв конституційні зміни про перехід на пропорційну виборчу систему

Президент Грузии Саломе Зурабішвілі розповсюдила заяву про неприйняття парламентом конституційних змін про перехід на пропорційну виборчу систему. Про це повідомляє грузинський "Перший канал".

Зурабішвілі заявила, то стабільність в Грузії є її головною турботою".

"Насамперед, я хотіла би підкреслити, що, виходячи з напруженості і поляризації в нашій країні, збереження нашого спільного досягнення - стабільності - є моєю головною турботою і вимогою народу. Ми всі повинні поважати цю вимогу", - заявила вона, додавши, що для парламентських виборів у наступному році необхідно зберегти максимальний спокій.

Вона висловила жаль з приводу провалу парламентом конституційних змін про перехід на пропорційну виборчу систему.

"Дуже шкода, що так голосно озвучену ініціативу, яка відповідає рекомендаціям міжнародного співтовариства, не змогли (або не захотіли) довести до кінця. Це призводить до негативної оцінки процесів, що відбуваються в нашій країні - в той час, коли нам потрібна активна підтримка по всім напрямкам", - заявила лідер держави.

Крім того, за її словами, процеси в парламенті не є "непереборною перешкодою для країни або кінцем демократії", але слід утриматися від поглиблення напруженості і загострення поляризації. Також вона закликала владу і опозицію "використовувати будь-яку можливість, щоб знайти спільну мову, покращити Виборчий кодекс та створити максимальні умови для чесних виборів".

Нагадаємо, в Грузії під час антиурядової акції протесту біля офісу правлячої партії "Грузинська мрія" сталися сутички між демонстрантами і силовиками.

Раніше повідомлялося, що у Грузії спалахнула нова хвиля антиурядових протестів, після того як парламент відмовився підтримати виборчу реформу. Реформа передбачала проведення в 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Протестувальники вийшли під будівлю парламенту і вимагали прийняти законопроект, а також вимагали відставки прем'єр-міністра Гахарія.

У Грузії сталися сутички на акції протесту, є постраждалі Протестувальники в Тбілісі розкладають намети перед парламентом Грузії
Новини України Грузія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся