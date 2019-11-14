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У Грузії спалахнули протести через відмову від виборчої реформи

Новини » Політика     14.11.2019 - 21:34
У Грузії спалахнули протести через відмову від виборчої реформи
Фото: протести в Грузії (teletype24)

Опозиція вимагає відставки прем'єр-міністра та оголошення позачергових виборів

У Грузії сьогодні, 14 листопада, спалахнули акції протесту в Тбілісі через відмову парламенту підтримати зміни до виборчого законодавства, яких активісти вимагали під час попередніх демонстрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, протестувальники зібралися під будівлею грузинського парламенту та висловлюють своє невдоволення через провал виборчої реформи, яка передбачає проведення в 2020 році парламентських виборів за пропорційною системою. Демонстранти перекрили рух проспектом Руставелі, головною дорогою Тбілісі.

Крім того, грузинські опозиційні партії вимагають відставки прем'єр-міністра Георгія Гахарія та проведення позачергових парламентських виборів за пропорційною системою в умовах тимчасового уряду. В опозиції наголосили, що планують досягнути виконання вимог за допомогою акцій протесту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 вересня парламент Грузії оголосив вотум довіри оновленого складу уряду під керівництвом нового прем'єр-міністра Георгія Гахарія, який раніше перебував на посаді керівника МВС. У підтримку нового прем'єра висловились 98 депутатів.

Також РБК-Україна писало, що відставки Гахарія з посади керівника МВС Грузії декілька місяців вимагала громадськість на акціях протесту перед будівлею парламенту. Його вважають відповідальним за розгін демонстрації, в результаті чого постраждали більше 200 осіб.

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