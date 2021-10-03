У Грузії власнику квартири, де переховувався Саакашвілі, пред'явили звинувачення
Прокуратура Грузії пред'явила звинувачення власнику квартири, в якій переховувався колишній президент країни Михайло Саакашвілі. Чоловікові ставиться в провину приховування злочинів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Відлуння Кавказу".
Як повідомили у відомстві, обвинуваченому було відомо про те, що Саакашвілі розшукується правоохоронними органами Грузії за скоєння тяжких злочинів. Проте 30 Вересня він надав йому свою квартиру.
Власнику квартиру загрожує до чотирьох років позбавлення волі.
Нагадаємо, 1 жовтня в Грузії затримали колишнього президента країни Михайла Саакашвілі.
Колишній президент Грузії заочно засуджений у справі про вбивство банкіра Сандро Гіргвліані і побиття депутата Валерія Гелашвілі, а також є фігурантом справ про розгін опозиційного мітингу 7 листопада 2007 року, погром телекомпанії "Імеді" і розтрату коштів з держбюджету.