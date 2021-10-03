В Грузии владельцу квартиры, где скрывался Саакашвили, предъявили обвинения

Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, в которой скрывался бывший президент страны Михаил Саакашвили. Мужчине вменяется в вину укрывательство преступлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщили в ведомстве, обвиняемому было известно о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее 30 сентября он предоставил ему свою квартиру. Владельцу квартиру грозит до четырех лет лишения свободы.