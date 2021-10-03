В Грузии владельцу квартиры, где скрывался Саакашвили, предъявили обвинения
Прокуратура Грузии предъявила обвинения владельцу квартиры, в которой скрывался бывший президент страны Михаил Саакашвили. Мужчине вменяется в вину укрывательство преступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Как сообщили в ведомстве, обвиняемому было известно о том, что Саакашвили разыскивается правоохранительными органами Грузии за совершение тяжких преступлений. Тем не менее 30 сентября он предоставил ему свою квартиру.
Владельцу квартиру грозит до четырех лет лишения свободы.
Напомним, 1 октября в Грузии задержали бывшего президента страны Михаила Саакашвили.
Бывший президент Грузии заочно осужден по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и избиении депутата Валерия Гелашвили, а также является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, погром телекомпании "Имеди" и растрату средств из госбюджета.