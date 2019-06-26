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У Грузії звільнили всіх затриманих на протестах

Новини » Суспільство    26.06.2019 - 15:15
У Грузії звільнили всіх затриманих на протестах
Ілюстративне фото (newsgeorgia)

Загалом за час протестів поліція затримала 305 осіб

Тбіліський міський суд звільнив з під варти всіх затриманих під час протестів біля парламенту Грузії в ніч на 21 червня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ехо Кавказу".

Як повідомляється, суд задовільнив клопотання прокуратури про звільнення 51 протестувальника, яких було притягнуто до адміністративної відповідальності за участь в акції протесту в ніч на 21 червня під будівлею грузинського парламенту в Тбілісі.

"Колегія з адміністративних справ Тбіліського міськсуду розглянула і задовольнила клопотання прокуратури, згідно з якими, термін ув'язнення присуджений 51 особі за адміністративні правопорушення 21 червня, був змінений і скорочений. На підставі суддівської постанови, 51 особа була негайно звільнена з адміністративного ув'язнення", - заявили в суді.

Зазначимо, що звільнення всіх затриманих під час протестів біля парламенту Грузії у Тбілісі в ніч на 21 червня було однією з вимог демонстрантів, які вже 6 день поспіль збираються на мирні мітинги на проспекті Руставелі в центрі грузинської столиці. Під час силового розгону акції протесту 21 червня правоохоронці затримали 305 маніфестантів, в результаті сутичок постраждали 150 осіб.

РБК-Україна писало, що Апеляційний суд Тбілісі задовольнив скарги 55 осіб, яких засудили до 12-добового арешту після акції протесту біля будівлі парламенту Грузії, і звільнив їх. Раніше апеляційний суд звільнив ще 57 осіб.

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