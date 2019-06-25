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Суд у Тбілісі звільнив більше ніж 50 затриманих за час протестів

Новини » Суспільство    25.06.2019 - 21:31
Суд у Тбілісі звільнив більше ніж 50 затриманих за час протестів
Фото: протести у Грузії (twitter.com ermakovaTT)

Звільнення затриманих є однією з вимог учасників акцій протесту

Апеляційний суд Тбілісі задовольнив скарги 55 осіб, яких засудили до 12-добового арешту після акції протесту біля будівлі парламенту Грузії, і звільнив їх. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росСМИ.

Як повідомляється, в палаті адміністративних справ Тбіліського апеляційного суду були подані апеляційні скарги 61 людини

"У ряді випадків суд порахував, що з їх боку, мав місце факт вчинення адміністративного правопорушення, проте скоротив покарання, у ряді випадків припинив діловодство, а в деяких випадках визнав скарги неприпустимими і залишив їх без розгляду В кінцевому підсумку за рішенням Тбіліського апеляційного суду 55 осіб були звільнені в залі суду", - сказано в повідомленні.

Раніше апеляційний суд звільнив ще 57 осіб.

Звільнення затриманих є однією з вимог учасників акцій протесту.

Нагадаємо, протести в Грузії почалися 20 червня з-за виступу в парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова. В ніч на 21 червня силовики зробили спробу розгону демонстрацій в результаті чого кілька сотень людей постраждали і були затримані. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку.

Раніше в Грузії відсторонили від посади 10 поліцейських за ймовірну участь в розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.

Крім того, в Грузії призначили нового спікера парламенту після відставки Іраклія Кобахідзе. Грузинський парламент очолив представник партії "Грузинська мрія" Арчіл Талаквадзе.

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