У Грузії поновилися протести біля будівлі парламенту

Фото: протести в Грузії (twitter.com ermakovaTT)

Протестувальники вимагають відставки глави МВС

У вівторок, 25 червня, тисячі жителів Грузії в чергове вийшли на акцію протесту біля будівлі парламенту в Тбілісі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Грузія".

Як повідомляється, біля будівлі грузинського парламенту в Тбілісі зібралося близько 2 тисяч протестувальників. Демонстранти перекрили рух транспорту по проспекту Руставелі.

Протестувальники продовжують вимагати відставки міністра внутрішніх справ Грузії Георгія Гахарія через силовий розгін демонстрації в ніч на 21 червня. Також вимогою маніфестантів є звільнення всіх затриманих під час попередніх акцій протесту.

Протести у Грузії почалися 20 червня через виступ в парламенті російського депутата, члена Комуністичної партії РФ Сергія Гаврилова. В ніч на 21 червня силовики здійснили спробу розгону демонстрацій в результаті чого декілька сотень осіб постраждали та були затримані. Після цього спікер грузинського парламенту Іраклій Кобахідзе оголосив про свою відставку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Грузії призначили нового спікера парламенту після відставки Іраклія Кобахідзе. Грузинський парламент очолив представник партії "Грузинська мрія" Арчіл Талаквадзе.

Раніше, у Грузії усунули з посади 10 поліцейських за ймовірну участь у розгоні протестувальників біля парламенту 20-21 червня. Також Міністерство внутрішніх справ розпочало розслідування щодо поведінки правоохоронців.