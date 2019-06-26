В Грузии освободили всех задержанных на протестах

Иллюстративное фото (newsgeorgia)

Всего за время протестов полиция задержала 305 человек

Тбилисский городской суд освободил из под стражи всех задержанных во время протестов возле парламента Грузии в ночь на 21 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об освобождении 51 протестующего, которые были привлечены к административной ответственности за участие в акции протеста в ночь на 21 июня под зданием грузинского парламента в Тбилиси.

"Коллегия по административным делам Тбилисского горсуда рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокуратуры, согласно которым, срок заключения присуженный 51 лицу за административные правонарушения 21 июня, был изменен и сокращен. На основании судейского постановления, 51 человек был немедленно освобожден из административного заключения", - заявили в суде.

Отметим, что освобождение всех задержанных во время протестов около парламента Грузии в Тбилиси в ночь на 21 июня было одним из требований демонстрантов, которые уже 6 день подряд собираются на мирные митинги на проспекте Руставели в центре грузинской столицы. Во время силового разгона акции протеста 21 июня правоохранители задержали 305 манифестантов, в результате столкновений пострадали 150 человек.

РБК-Украина писало, что Апелляционный суд Тбилиси удовлетворил жалобы 55 человек, которых приговорили к 12-суточному аресту после акции протеста у здания парламента Грузии, и освободил их. Ранее апелляционный суд освободил еще 57 человек.