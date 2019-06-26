ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Грузии освободили всех задержанных на протестах

Новости » Общество    26.06.2019 - 15:15
В Грузии освободили всех задержанных на протестах
Иллюстративное фото (newsgeorgia)

Всего за время протестов полиция задержала 305 человек

Тбилисский городской суд освободил из под стражи всех задержанных во время протестов возле парламента Грузии в ночь на 21 июня. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Эхо Кавказа".

Как сообщается, суд удовлетворил ходатайство прокуратуры об освобождении 51 протестующего, которые были привлечены к административной ответственности за участие в акции протеста в ночь на 21 июня под зданием грузинского парламента в Тбилиси.

"Коллегия по административным делам Тбилисского горсуда рассмотрела и удовлетворила ходатайство прокуратуры, согласно которым, срок заключения присуженный 51 лицу за административные правонарушения 21 июня, был изменен и сокращен. На основании судейского постановления, 51 человек был немедленно освобожден из административного заключения", - заявили в суде.

Отметим, что освобождение всех задержанных во время протестов около парламента Грузии в Тбилиси в ночь на 21 июня было одним из требований демонстрантов, которые уже 6 день подряд собираются на мирные митинги на проспекте Руставели в центре грузинской столицы. Во время силового разгона акции протеста 21 июня правоохранители задержали 305 манифестантов, в результате столкновений пострадали 150 человек.

РБК-Украина писало, что Апелляционный суд Тбилиси удовлетворил жалобы 55 человек, которых приговорили к 12-суточному аресту после акции протеста у здания парламента Грузии, и освободил их. Ранее апелляционный суд освободил еще 57 человек.

В Грузии выбрали нового спикера парламента В Грузии возобновились протесты
Новости Украины протестГрузияТбилисиСуд
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь