У Грузії мають намір обмежити роботу громадського транспорту

Фото: люди чекають транспорт на зупинці (pixabay.com)

Координаційна рада Грузії по боротьбі з COVID-19 обговорює можливість припинення роботи громадського транспорту.

Про це заявив голова Національного центру контролю захворювань і громадського здоров'я Грузії Аміран Гамкрелідзе, передає "Грузія Online".

Наголошується, що вже кілька днів члени кабміну разом з епідеміологами, експертами та представниками бізнесу обговорюють можливість введення обмежень на пересування громадян та економічну діяльність.

За словами Гамкрелідзе, обмеження, які планує запровадити уряд, будуть досить жорсткими. При цьому він підкреслив, що оголошувати повний локдаун в Грузії не планується.

Нагадаємо, з 9 листопада Грузія ввела заборону на пересування з 22:00 до 5:00. Комендантська година діє у великих містах країни.

Крім того, на початку листопада грузинський уряд прийняв рішення посилити карантин. зокрема, запровадили обов'язковий масковий режим у громадських місцях і на вулиці.

Раніше в Тбілісі і регіоні Імеретія з центром в Кутаїсі ввели нові обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів.