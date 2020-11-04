У Грузії посилили карантинний режим

Фото: люди у масках (РБК-Україна)

Влада Грузії посилила карантин через збільшення нових випадків коронавірусу. Однак в країні не планують вводити системний локдаун.

Про це повідомляє Rustavi2.

Як повідомляється, у Грузії громадян зобов'язали носити захисні маски не тільки в приміщенні, але і на вулиці. Порушників маскового режиму штрафуватимуть на 20 ларі (6 доларів).

Також на всій території країни ресторани закриватимуться вже о 22:00. До цього подібні обмеження були введені в Тбілісі, Мцхеті, Кутаїсі та Батумі. Крім того, до кінця листопада у школах збережеться дистанційний режим навчання.

Віцепрем'єр-міністр Майї Цкітішвілі заявила, що стратегія точкових обмежень дуже добре себе показала, тому в майбутньому влада не планує вводити системний локдаун через коронавірус.

Зазначається, що у Грузії зафіксували 44,5 тисячі випадків зараження та 362 летальних випадки. Одужали від COVID-19 - 28,6 тисяч пацієнтів.

Нагадаємо, раніше у грузинському Тбілісі та регіоні Імеретія з центром в Кутаїсі запровадили нові обмеження на роботу ресторанів і розважальних закладів.

Крім того, у вересні Грузія оголосила про початок другої хвилі пандемії коронавірусу.