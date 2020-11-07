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Грузія вводить комендантську годину

Тбілісі, Субота 07 листопада 2020 12:59
Грузія вводить комендантську годину
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

У Грузії прийняли рішення з 9 листопада ввести заборону на пересування з 22:00 до 05:00. Комендантську годину вводять у великих містах Грузії через зростання кількості інфікованих.

Про це в суботу заявила на брифінгу віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку і інфраструктури Майя Цкітішвілі, передає "Грузія Online".

Коменданский годину вводять в Тбілісі, Батумі, Горі, Зугдіді, Кутаїсі, Поті та Руставі.

З 22:00 будуть закриватися всі установи та заклади в зазначених містах, крім медичних та фармацевтичних, а також інших стратегічних підприємств. Обмеження не стосуються міжнародних перевезень, пересування представників ЗМІ.

Всього в Грузії з початку пандемії заразилися 54 852 людини, одужали 39 773 пацієнта, помер - 441.

Нагадаємо, Румунія вводить комендантську годину і закриває школи.

Також уряд Італії запровадив комендантську годину на всій території країни.

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