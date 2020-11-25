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В Грузии намерены ограничить работу общественного транспорта

Тбилиси, Среда 25 ноября 2020 17:51
В Грузии намерены ограничить работу общественного транспорта
Фото: люди ждут транспорт на остановке (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Координационный совет Грузии по борьбе с COVID-19 обсуждает возможность приостановки работы общественного транспорта.

Об этом заявил глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает "Грузия Online".

Отмечается, что уже несколько дней члены кабмина вместе с эпидемиологами, экспертами и представителями бизнеса обсуждают возможность введения ограничений на передвижение граждан и экономическую деятельность.

По словам Гамкрелидзе, ограничения, которые планирует ввести правительство, будут достаточно жесткими. При этом он подчеркнул, что объявлять полный локдаун в Грузии не планируется.

Напомним, с 9 ноября Грузия ввела запрет на передвижение с 22:00 до 5:00. Комендантский час действует в крупных городах страны.

Кроме того, в начале ноября грузинское правительство приняло решение ужесточить карантин. В частности, ввели обязательный масочный режим в общественных местах и на улице.

Ранее в Тбилиси и регионе Имеретия с центром в Кутаиси ввели новые ограничения на работу ресторанов и развлекательных заведений.

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