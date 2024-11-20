"Грущу что-то". ГУР перехватило разговор россиян о разрешении Украине бить вглубь РФ

Россияне обеспокоены тем, что Украине разрешили бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. Украинские разведчики перехватили телефонный разговор жительницы Белгородской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Все сейчас сидят что-то, прижались все, всем страшно. Говорят, что надо сейчас валить из России, как бы переезжать куда-то в Турцию, к морю. И как бы вот типа жить. На Кавказ там куда-нибудь", - рассказала жительница Белгородской области.

По словам россиянки, всем вокруг нее тревожно.

"Вообще кошмар. Грущу что-то я", - сказала она.

В радиоперехвате печальная жительница Белгородской области обсуждает со знакомой новость о разрешении Украине бить дальнобойными ракетами вглубь России.

Украине разрешили бить ракетами вглубь России

Напомним, на днях ряд западных СМИ написал, что президент США Джо Байден разрешил Украине удары по территории России ракетами ATACMS. Позже в США официально подтвердили, что Белый дом снял ограничения с Украины.

Источники РБК-Украина в военно-политических кругах также сообщили, что Великобритания и Франция разрешили применять по российской территории крылатые авиационные ракеты Storm Shadow/SCALP, но в пределах Курской области.

Сегодня стало известно, что США дали "зеленый свет" Украине по использованию британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь РФ. Официально Британия еще не подтвердила снятие ограничений.

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