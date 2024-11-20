"Грущу что-то". ГУР перехопило розмову росіян про дозвіл Україні бити вглиб РФ

Росіяни стурбовані тим, що Україні дозволили бити далекобійними ракетами вглиб території Росії. Українські розвідники перехопили телефонну розмову жительки Бєлгородської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Всі зараз сидять щось, притиснулися всі, всім страшно. Кажуть, що треба зараз валити з Росії, як би переїжджати кудись у Туреччину, до моря. І як би ось, типу жити. На Кавказ там куди-небудь", - розповіла жителька Бєлгородської області.

За словами росіянки, усім довкола неї тривожно.

"Взагалі кошмар. Засмучуюсь щось я", - сказала вона.

У радіоперехопленні сумна мешканка Бєлгородської області обговорює зі знайомою новину про дозвіл Україні бити далекобійними ракетами вглиб Росії.

Україні дозволили бити ракетами вглиб Росії

Нагадаємо, днями низка західних ЗМІ написала, що президент США Джо Байден дозволив Україні удари по території Росії ракетами ATACMS. Пізніше у США офіційно підтвердили, що Білий дім зняв обмеження з України.

Джерела РБК-Україна у військово-політичних колах також повідомили, що Велика Британія та Франція дозволили застосовувати по російській території крилаті авіаційні ракети Storm Shadow/SCALP, але в межах Курської області.

Сьогодні стало відомо, що США дали "зелене світло" Україні щодо використання британських ракет Storm Shadow для ударів вглиб РФ. Офіційно Британія ще не підтвердила зняття обмежень.

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