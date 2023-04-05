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Группа Макфола-Ермака завершает подготовку второго санкционного плана, там немало неприятностей для россиян, - Заривна

Новина українською →
Среда 05 апреля 2023 19:31
Группа Макфола-Ермака завершает подготовку второго санкционного плана, там немало неприятностей для россиян, - Заривна Фото: група Макфола-Ермака завершает подготовку нового санкционного плана против РФ (Getty Images)
Автор: Юлия Бойко

Международная санкционная группа Макфола-Ермака завершает подготовку "Плана действий по ужесточению санкций против Российской Федерации 2.0". Прошлый санкционный план был исполнен на 85%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Дарью Заривну в Telegram.

"Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза - это именно то, что нужно. Потому что санкционное давление на РФ должно быть стабильным, а попытки россиян обходить санкции также фиксируются и должны быть учтены для предотвращения таких действий", - подчеркнула советник главы ОП.

Напомним, 25 февраля Европейский союз утвердил десятый пакет санкций против России за вторжение в Украину.

К десятому пакету санкций ЕС также присоединилась Швейцария, а Польша заявила, что не удовлетворена новыми санкциями, и назвала их "слишком мягкими".

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