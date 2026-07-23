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Грозовые дожди "в силе": что будет с погодой завтра и когда Украину может накрыть жара

16:52 23.07.2026 Чт
3 мин
В некоторых областях синоптики уже объявили "желтый" уровень опасности
aimg Ирина Костенко
Грозовые дожди "в силе": что будет с погодой завтра и когда Украину может накрыть жара Завтра местами могут быть дожди и грозы (фото иллюстративное: Getty Images)
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Погода в Украине 24 июля ожидается переменная - днем грозовых дождей прогнозируют больше, поэтому температура стремительно расти не будет. Однако позже к нам может вернуться и настоящее летнее тепло, и даже жара.

Подробнее об особенностях синоптической ситуации в пятницу, предупреждении специалистов, предварительном прогнозе на выходные и начало следующей недели, а также когда в Украину может вернуться жара, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Осадки 24 июля: кратковременные дожди вероятны ночью на западе и востоке, а днем - по всей Украине (кроме большинства южных областей).
  • Опасные явления: в западных, Житомирской и Винницкой областях прогнозируют грозы - там объявили I уровень опасности (желтый).
  • Температура: ночью ожидается +10...+15°С (на юге и востоке - до +19°С), днем в среднем +21...+26°С.
  • Где прохладнее всего: в Карпатах ночью +5...+10°С, днем +12...+17°С.
  • Столичный регион: в Киеве днем будет около +25°С (местами возможен кратковременный дождь), тем временем тем по области - до +26°С (может быть гроза).
  • Температура на выходных: по словам Наталки Диденко - начнет расти там, "где было прохладно".
  • Чего ждать дальше: в понедельник местами может быть до +30...+32, хотя во вторник-среду вероятно очередное небольшое снижение температуры.
  • Вернется ли жара: согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу Диденко, начало августа может дать дорогу "настоящей жаре".

Где возможны дожди и опасные грозы

Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 24 июля ожидается с переменной облачностью.

Ветер - преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.

Кратковременные дожди (местами с грозами) вероятны:

  • ночью - на западе и востоке страны;
  • днем - по Украине (кроме большинства южных областей).
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Днем опасные метеорологические явления - грозы - прогнозируют:

  • в западных областях;
  • в Житомирской области;
  • в Винницкой области.

"І уровень опасности, желтый", - предупредили эксперты УкрГМЦ.

Грозовые дожди &quot;в силе&quot;: что будет с погодой завтра и когда Украину может накрыть жараОпасные метеорологические явления в Украине 24 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

  • работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
  • движения транспорта.

Чего ждать от температуры воздуха

Температура воздуха 24 июля ожидается:

  • ночью по Украине - около +10...+15°С;
  • ночью на юге и востоке страны - до +19°С;
  • днем по Украине - около +21...+26°С.

Тем временем прохладнее всего будет в Карпатах:

  • ночью +5...+10°С;
  • днем +12...+17°С.

Грозовые дожди &quot;в силе&quot;: что будет с погодой завтра и когда Украину может накрыть жараОсобенности погоды в Украине 24 июля (инфографика: РБК-Украина)

Что прогнозируют по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода 24 июля также будет с переменной облачностью:

  • ночью - без осадков;
  • днем - местами кратковременный дождь (по области - гроза).

Ветер ожидается северный, со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха в ближайшую ночь:

  • в Киеве +13...+15°С;
  • по области +10...+15°С.

Температура воздуха днем:

  • в Киеве - около +25°С;
  • по области +21...+26°С.

Грозовые дожди &quot;в силе&quot;: что будет с погодой завтра и когда Украину может накрыть жараПрогноз погоды на 24 июля по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Как может меняться температура позже

Согласно публикации метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook, в течение выходных (25-26 июля) "начнет теплеть там, где было прохладно".

В понедельник (27 июля) "подскочат градусы кое-где до +30...+32".

А вот во вторник-среду (28-29 июля) - вероятное очередное небольшое понижение температуры.

"Начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец-то настоящей жаре", - подытожила эксперт.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.

Кроме того, мы объясняли, почему летом вода в водоемах (в том числе в море) днем кажется холоднее, чем утром.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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