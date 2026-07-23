Грозовые дожди "в силе": что будет с погодой завтра и когда Украину может накрыть жара
Погода в Украине 24 июля ожидается переменная - днем грозовых дождей прогнозируют больше, поэтому температура стремительно расти не будет. Однако позже к нам может вернуться и настоящее летнее тепло, и даже жара.
Подробнее об особенностях синоптической ситуации в пятницу, предупреждении специалистов, предварительном прогнозе на выходные и начало следующей недели, а также когда в Украину может вернуться жара, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
Главное:
- Осадки 24 июля: кратковременные дожди вероятны ночью на западе и востоке, а днем - по всей Украине (кроме большинства южных областей).
- Опасные явления: в западных, Житомирской и Винницкой областях прогнозируют грозы - там объявили I уровень опасности (желтый).
- Температура: ночью ожидается +10...+15°С (на юге и востоке - до +19°С), днем в среднем +21...+26°С.
- Где прохладнее всего: в Карпатах ночью +5...+10°С, днем +12...+17°С.
- Столичный регион: в Киеве днем будет около +25°С (местами возможен кратковременный дождь), тем временем тем по области - до +26°С (может быть гроза).
- Температура на выходных: по словам Наталки Диденко - начнет расти там, "где было прохладно".
- Чего ждать дальше: в понедельник местами может быть до +30...+32, хотя во вторник-среду вероятно очередное небольшое снижение температуры.
- Вернется ли жара: согласно предварительному (ориентировочному) прогнозу Диденко, начало августа может дать дорогу "настоящей жаре".
Где возможны дожди и опасные грозы
Согласно прогнозу специалистов Украинского гидрометеорологического центра, погода в Украине 24 июля ожидается с переменной облачностью.
Ветер - преимущественно северный, со скоростью 5-10 м/с.
Кратковременные дожди (местами с грозами) вероятны:
- ночью - на западе и востоке страны;
- днем - по Украине (кроме большинства южных областей).
Днем опасные метеорологические явления - грозы - прогнозируют:
- в западных областях;
- в Житомирской области;
- в Винницкой области.
"І уровень опасности, желтый", - предупредили эксперты УкрГМЦ.
Опасные метеорологические явления в Украине 24 июля (карта: facebook.com/UkrHMC)
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Чего ждать от температуры воздуха
Температура воздуха 24 июля ожидается:
- ночью по Украине - около +10...+15°С;
- ночью на юге и востоке страны - до +19°С;
- днем по Украине - около +21...+26°С.
Тем временем прохладнее всего будет в Карпатах:
- ночью +5...+10°С;
- днем +12...+17°С.
Особенности погоды в Украине 24 июля (инфографика: РБК-Украина)
Что прогнозируют по Киеву и области
По территории города Киева и Киевской области погода 24 июля также будет с переменной облачностью:
- ночью - без осадков;
- днем - местами кратковременный дождь (по области - гроза).
Ветер ожидается северный, со скоростью 5-10 м/с.
Температура воздуха в ближайшую ночь:
- в Киеве +13...+15°С;
- по области +10...+15°С.
Температура воздуха днем:
- в Киеве - около +25°С;
- по области +21...+26°С.
Прогноз погоды на 24 июля по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Как может меняться температура позже
Согласно публикации метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook, в течение выходных (25-26 июля) "начнет теплеть там, где было прохладно".
В понедельник (27 июля) "подскочат градусы кое-где до +30...+32".
А вот во вторник-среду (28-29 июля) - вероятное очередное небольшое понижение температуры.
"Начало августа, по предварительным прогнозам, даст дорогу наконец-то настоящей жаре", - подытожила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему домашний термометр может "врать" и как метеорологи измеряют точную температуру воздуха.
Кроме того, мы объясняли, почему летом вода в водоемах (в том числе в море) днем кажется холоднее, чем утром.
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