Грозові дощі "в силі": що буде з погодою завтра і коли Україну може накрити спека

Погода в Україні 24 липня очікується мінлива - вдень грозових дощів прогнозують більше, тож температура стрімко рости не буде. Проте пізніше до нас може повернутись і справжнє літнє тепло, і навіть спека.

Докладніше про особливості синоптичної ситуації в п'ятницю, попередження спеціалістів, попередній прогноз на вихідні й початок наступного тижня, а також коли в Україну може повернутись спека, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

" Початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці ", - підсумувала експерт.

А ось у вівторок-середу (28-29 липня) - ймовірне чергове невелике зниження температури.

У понеділок (27 липня) "підскочать градуси подекуди до +30...+32".

Згідно з публікацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook, впродовж вихідних (25-26 липня) "почне теплішати там, де було прохолодно" .

Прогноз погоди на 24 липня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

По території міста Києва та Київської області погода 24 липня також буде з мінливою хмарністю:

Тим часом найпрохолодніше буде у Карпатах :

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

При цьому вдень небезпечні метеорологічні явища - грози - прогнозують:

Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 24 липня очікується з мінливою хмарністю.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Крім того, ми пояснювали, чому влітку вода у водоймах (зокрема в морі) вдень здається холоднішою, ніж зранку.

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