Грозові дощі "в силі": що буде з погодою завтра і коли Україну може накрити спека
Погода в Україні 24 липня очікується мінлива - вдень грозових дощів прогнозують більше, тож температура стрімко рости не буде. Проте пізніше до нас може повернутись і справжнє літнє тепло, і навіть спека.
Докладніше про особливості синоптичної ситуації в п'ятницю, попередження спеціалістів, попередній прогноз на вихідні й початок наступного тижня, а також коли в Україну може повернутись спека, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Опади 24 липня: короткочасні дощі ймовірні вночі на заході та сході, а вдень - по всій Україні (крім більшості південних областей).
- Небезпечні явища: у західних, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують грози - там оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
- Температура: вночі очікується +10...+15°С (на півдні та сході - до +19°С), вдень в середньому +21...+26°С.
- Де найпрохолодніше: у Карпатах вночі +5...+10°С, вдень +12...+17°С.
- Столичний регіон: у Києві вдень буде близько +25°С (місцями ймовірний короткочасний дощ), тим часом по області - до +26°С (може бути гроза).
- Температура на вихідних: за словами Наталки Діденко - почне рости там, "де було прохолодно".
- Чого чекати далі: у понеділок подекуди може бути до +30...+32, хоча у вівторок-середу ймовірне чергове невелике зниження температури.
- Чи повернеться спека: згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом Діденко, початок серпня може дати дорогу "справжній спеці".
Де ймовірні дощі та небезпечні грози
Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 24 липня очікується з мінливою хмарністю.
Вітер - переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Короткочасні дощі (місцями з грозами) ймовірні:
- вночі - на заході та сході країни;
- вдень - по Україні (крім більшості південних областей).
При цьому вдень небезпечні метеорологічні явища - грози - прогнозують:
- у західних областях;
- у Житомирській області;
- у Вінницькій області.
"I рівень небезпечності, жовтий", - попередили експерти УкрГМЦ.
Небезпечні метеорологічні явища в Україні 24 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
- роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
- руху транспорту.
Чого чекати від температури повітря
Температура повітря 24 липня очікується:
- вночі по Україні - близько +10...+15°С;
- вночі на півдні та сході країни - до +19°С;
- вдень по Україні - близько +21...+26°С.
Тим часом найпрохолодніше буде у Карпатах:
- вночі +5...+10°С;
- вдень +12...+17°С.
Особливості погоди в Україні 24 липня (інфографіка: РБК-Україна)
Що прогнозують по Києву та області
По території міста Києва та Київської області погода 24 липня також буде з мінливою хмарністю:
- вночі - без опадів;
- вдень - місцями короткочасний дощ (по області - гроза).
Вітер очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря найближчої ночі:
- у Києві +13...+15°С;
- по області +10...+15°С.
Температура повітря вдень:
- у Києві - близько +25°С;
- по області +21...+26°С.
Прогноз погоди на 24 липня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Як може змінюватись температура пізніше
Згідно з публікацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook, впродовж вихідних (25-26 липня) "почне теплішати там, де було прохолодно".
У понеділок (27 липня) "підскочать градуси подекуди до +30...+32".
А ось у вівторок-середу (28-29 липня) - ймовірне чергове невелике зниження температури.
"Початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці", - підсумувала експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.
Крім того, ми пояснювали, чому влітку вода у водоймах (зокрема в морі) вдень здається холоднішою, ніж зранку.
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