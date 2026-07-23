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Грозові дощі "в силі": що буде з погодою завтра і коли Україну може накрити спека

16:52 23.07.2026 Чт
3 хв
В деяких областях синоптики вже оголосили "жовтий" рівень небезпеки
aimg Ірина Костенко
Грозові дощі "в силі": що буде з погодою завтра і коли Україну може накрити спека Завтра місцями можуть бути дощі та грози (фото ілюстративне: Getty Images)
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Погода в Україні 24 липня очікується мінлива - вдень грозових дощів прогнозують більше, тож температура стрімко рости не буде. Проте пізніше до нас може повернутись і справжнє літнє тепло, і навіть спека.

Докладніше про особливості синоптичної ситуації в п'ятницю, попередження спеціалістів, попередній прогноз на вихідні й початок наступного тижня, а також коли в Україну може повернутись спека, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Головне:

  • Опади 24 липня: короткочасні дощі ймовірні вночі на заході та сході, а вдень - по всій Україні (крім більшості південних областей).
  • Небезпечні явища: у західних, Житомирській та Вінницькій областях прогнозують грози - там оголосили I рівень небезпечності (жовтий).
  • Температура: вночі очікується +10...+15°С (на півдні та сході - до +19°С), вдень в середньому +21...+26°С.
  • Де найпрохолодніше: у Карпатах вночі +5...+10°С, вдень +12...+17°С.
  • Столичний регіон: у Києві вдень буде близько +25°С (місцями ймовірний короткочасний дощ), тим часом по області - до +26°С (може бути гроза).
  • Температура на вихідних: за словами Наталки Діденко - почне рости там, "де було прохолодно".
  • Чого чекати далі: у понеділок подекуди може бути до +30...+32, хоча у вівторок-середу ймовірне чергове невелике зниження температури.
  • Чи повернеться спека: згідно з попереднім (орієнтовним) прогнозом Діденко, початок серпня може дати дорогу "справжній спеці".

Де ймовірні дощі та небезпечні грози

Згідно з прогнозом фахівців Українського гідрометеорологічного центру, погода в Україні впродовж 24 липня очікується з мінливою хмарністю.

Вітер - переважно північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Короткочасні дощі (місцями з грозами) ймовірні:

  • вночі - на заході та сході країни;
  • вдень - по Україні (крім більшості південних областей).
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При цьому вдень небезпечні метеорологічні явища - грози - прогнозують:

  • у західних областях;
  • у Житомирській області;
  • у Вінницькій області.

"I рівень небезпечності, жовтий", - попередили експерти УкрГМЦ.

Грозові дощі &quot;в силі&quot;: що буде з погодою завтра і коли Україну може накрити спекаНебезпечні метеорологічні явища в Україні 24 липня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Чого чекати від температури повітря

Температура повітря 24 липня очікується:

  • вночі по Україні - близько +10...+15°С;
  • вночі на півдні та сході країни - до +19°С;
  • вдень по Україні - близько +21...+26°С.

Тим часом найпрохолодніше буде у Карпатах:

  • вночі +5...+10°С;
  • вдень +12...+17°С.

Грозові дощі &quot;в силі&quot;: що буде з погодою завтра і коли Україну може накрити спекаОсобливості погоди в Україні 24 липня (інфографіка: РБК-Україна)

Що прогнозують по Києву та області

По території міста Києва та Київської області погода 24 липня також буде з мінливою хмарністю:

  • вночі - без опадів;
  • вдень - місцями короткочасний дощ (по області - гроза).

Вітер очікується північний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря найближчої ночі:

  • у Києві +13...+15°С;
  • по області +10...+15°С.

Температура повітря вдень:

  • у Києві - близько +25°С;
  • по області +21...+26°С.

Грозові дощі &quot;в силі&quot;: що буде з погодою завтра і коли Україну може накрити спекаПрогноз погоди на 24 липня по Києву та області (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Як може змінюватись температура пізніше

Згідно з публікацією метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook, впродовж вихідних (25-26 липня) "почне теплішати там, де було прохолодно".

У понеділок (27 липня) "підскочать градуси подекуди до +30...+32".

А ось у вівторок-середу (28-29 липня) - ймовірне чергове невелике зниження температури.

"Початок серпня, за попередніми прогнозами, дасть дорогу нарешті справжній спеці", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому домашній термометр може "брехати" та як метеорологи вимірюють точну температуру повітря.

Крім того, ми пояснювали, чому влітку вода у водоймах (зокрема в морі) вдень здається холоднішою, ніж зранку.

Читайте також, як насправді працюють синоптики та створюються прогнози погоди.

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