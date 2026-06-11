Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится

Погода в Украине 12 июня будет контрастной и местами - даже опасной. Мощный атмосферный фронт принесет не только ощутимые осадки, но и похолодание в отдельных областях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Эксперт рассказала, что в пятницу в Украине "можно наблюдать роскошный спектр метеорологических явлений".
Она уточнила, что в течение суток в разных регионах могут быть:
"Атмосферный фронт подарит эти все синоптические разноцветные драже", - объяснила Диденко.
Синоптик сообщила, что атмосферный фронт "будет идти с запада", поэтому 12 июня похолодает именно в западных областях Украины.
Температура воздуха там может составлять около +11...+15°С.
"Дожди из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются повсеместно, по мере его продвижения", - поделилась специалист.
Она отметила также, что "временами дожди могут перейти в сильный ливень".
Сохраняется также высокая вероятность гроз.
Диденко сообщила, что температурный контраст в пятницу ожидается значительным:
В целом же в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха составит (в среднем) около +24...+28°С.
В Киеве, по данным Диденко, в течение 12 июня также ожидаются дожди и грозы.
"Внимательно-осторожно, может коротко, но сильно лить ливень. Грозы не пугаемся", - отметила метеоролог.
Температура воздуха в столице также "станет немного сдержаннее" (поскольку холодный фронт подойдет ближе).
"Днем в столице - около +24 градусов", - уточнила эксперт.
В завершение Диденко отметила, что в дальнейшем - в субботу и воскресенье (13-14 июня) воздух посвежеет в большинстве областей Украины.
"Еще на несколько градусов. Так что пока что на сильную жару не рассчитываем - умеренное красивое лето", - подытожила синоптик.
Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине учащаются паводки и засухи.
Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, каким может быть июнь в целом.
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