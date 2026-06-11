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Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится

14:24 11.06.2026 Чт
2 мин
Где завтра будет холоднее всего?
aimg Ирина Костенко
На Украину надвигается непогода (фото иллюстративное: Getty Images)

Погода в Украине 12 июня будет контрастной и местами - даже опасной. Мощный атмосферный фронт принесет не только ощутимые осадки, но и похолодание в отдельных областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.

Особенности погоды в Украине 12 июня

Эксперт рассказала, что в пятницу в Украине "можно наблюдать роскошный спектр метеорологических явлений".

Она уточнила, что в течение суток в разных регионах могут быть:

  • и грозы;
  • и штормовые порывы ветра;
  • и шквалы;
  • и сильные ливни (временами);
  • и град;
  • и жара до +30°С;
  • и похолодание до +11...+15°С.

"Атмосферный фронт подарит эти все синоптические разноцветные драже", - объяснила Диденко.

Украинцам прогнозируют ощутимый температурный контраст (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где ожидаются дожди и снижение температуры

Синоптик сообщила, что атмосферный фронт "будет идти с запада", поэтому 12 июня похолодает именно в западных областях Украины.

Температура воздуха там может составлять около +11...+15°С.

Похолодание 12 июня "накроет" запад Украины (инфографика: РБК-Украина)

"Дожди из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются повсеместно, по мере его продвижения", - поделилась специалист.

Она отметила также, что "временами дожди могут перейти в сильный ливень".

Сохраняется также высокая вероятность гроз.

Читайте также: Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата

Диденко сообщила, что температурный контраст в пятницу ожидается значительным:

  • от +11...+15°С на западе;
  • до +27...+30°С на востоке.

В целом же в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха составит (в среднем) около +24...+28°С.

Атмосферный фронт несет грозовые дожди и похолодание на западе (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве, по данным Диденко, в течение 12 июня также ожидаются дожди и грозы.

"Внимательно-осторожно, может коротко, но сильно лить ливень. Грозы не пугаемся", - отметила метеоролог.

Температура воздуха в столице также "станет немного сдержаннее" (поскольку холодный фронт подойдет ближе).

"Днем в столице - около +24 градусов", - уточнила эксперт.

В завершение Диденко отметила, что в дальнейшем - в субботу и воскресенье (13-14 июня) воздух посвежеет в большинстве областей Украины.

"Еще на несколько градусов. Так что пока что на сильную жару не рассчитываем - умеренное красивое лето", - подытожила синоптик.

Напомним, ранее мы рассказывали, почему в Украине учащаются паводки и засухи.

Тем временем в Украинском гидрометеорологическом центре объяснили, каким может быть июнь в целом.

Читайте также, как на самом деле работают синоптики и создаются прогнозы погоды.

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