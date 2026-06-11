Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится

Особенности погоды в Украине 12 июня

Эксперт рассказала, что в пятницу в Украине "можно наблюдать роскошный спектр метеорологических явлений".

Она уточнила, что в течение суток в разных регионах могут быть:

и грозы;

и штормовые порывы ветра;

и шквалы;

и сильные ливни (временами);

и град;

и жара до +30°С;

и похолодание до +11...+15°С.

"Атмосферный фронт подарит эти все синоптические разноцветные драже", - объяснила Диденко.

Украинцам прогнозируют ощутимый температурный контраст (карта: facebook.com/tala.didenko)

Где ожидаются дожди и снижение температуры

Синоптик сообщила, что атмосферный фронт "будет идти с запада", поэтому 12 июня похолодает именно в западных областях Украины.

Температура воздуха там может составлять около +11...+15°С.

Похолодание 12 июня "накроет" запад Украины (инфографика: РБК-Украина)

"Дожди из-за прохождения атмосферного фронта ожидаются повсеместно, по мере его продвижения", - поделилась специалист.

Она отметила также, что "временами дожди могут перейти в сильный ливень".

Сохраняется также высокая вероятность гроз.

Диденко сообщила, что температурный контраст в пятницу ожидается значительным:

от +11...+15°С на западе;

до +27...+30°С на востоке.

В целом же в большинстве областей Украины в течение дня температура воздуха составит (в среднем) около +24...+28°С.

Атмосферный фронт несет грозовые дожди и похолодание на западе (инфографика: РБК-Украина)

Что будет с погодой в Киеве

В Киеве, по данным Диденко, в течение 12 июня также ожидаются дожди и грозы.

"Внимательно-осторожно, может коротко, но сильно лить ливень. Грозы не пугаемся", - отметила метеоролог.

Температура воздуха в столице также "станет немного сдержаннее" (поскольку холодный фронт подойдет ближе).

"Днем в столице - около +24 градусов", - уточнила эксперт.

В завершение Диденко отметила, что в дальнейшем - в субботу и воскресенье (13-14 июня) воздух посвежеет в большинстве областей Украины.

"Еще на несколько градусов. Так что пока что на сильную жару не рассчитываем - умеренное красивое лето", - подытожила синоптик.