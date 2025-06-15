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Мини-зима без снега: как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия

Воскресенье 15 июня 2025 14:10
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Мини-зима без снега: как изменится погода в Украине в ближайшие десятилетия Фото: Теплая зима в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Василина Копытко, Татьяна Веремеева

В Украине уже заметны существенные изменения климата. Как будет меняться погода в ближайшие годы, зависит от того, будет ли человечество уменьшать выбросы парниковых газов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Она отмечает, если выбросы и в дальнейшем будут расти из-за активного использования угля, нефти и газа, парниковый эффект усилится. При таких сценариях к 2050 году средняя температура в Украине может повыситься на 2,5 градуса, а к концу века - более чем на 4 градуса.

Это означает, что продолжительность теплого периода в году увеличится почти на месяц уже к середине века, а к концу - почти на 50 дней. Зима сократится до нескольких недель, а климат, например, в Харькове станет похожим на нынешний южных областей.

"За последние 30 лет температура выросла на 1,5 градуса, и мы уже видим последствия. Если тенденции не изменятся, мини-зима без снега станет новой нормой", - объясняет Балабух.

Такой климатический тренд грозит изменениями в сельском хозяйстве, экосистемах и повседневной жизни украинцев, поэтому адаптация становится критически важной уже сегодня.

Ранее РБК-Украина писало, что лето 2025 года в Украине будет теплым и засушливым, особенно в июле и августе. Средняя температура прогнозируется на 1-2°C выше нормы. Однако точные долгосрочные прогнозы сделать сложно из-за сложности атмосферных и океанических процессов - можно лишь оценить общие тенденции.

Также мы рассказывали о росте риска теплового стресса в украинских городах из-за изменения климата и хаотичной застройки без зеленых зон. Наиболее уязвимы крупные города с плотной застройкой, где температура может быть на 5°C выше, чем в пригороде. Отсутствие парков, скверов и зеленых крыш усугубляет проблему. Эксперты призывают изменить строительные нормы, чтобы сделать города пригодными для жизни в условиях потепления.

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