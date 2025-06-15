Украину может затопить: какие регионы в зоне риска из-за таяния ледников

Таяние полярных ледников может иметь серьезные последствия не только для прибрежных стран, но и для Украины. До конца века уровень Мирового океана может вырасти на 45-82 см, что грозит затоплением части южных регионов.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.

Какие угрозы несет таяние льда

По ее словам, глобальное потепление приведет к тому, что в полярных широтах средняя температура может вырасти на 10°C. Это продлит полярное лето почти вдвое - с привычных 90 до 180 дней.

Таяние арктического льда не только откроет новые пути через Северный океан, но и нарушит баланс солености и температур океанических вод. Особенно это опасно для течений, которые "обогревают" Европу. Их ослабление или изменение направления будут иметь влияние на климат всего континента.

Как это затронет Украину

Хотя Украина и не имеет океанического побережья, она связана с глобальной водной системой через Черное море. Как предупреждает Минприроды, поднятие уровня воды может привести к затоплению города Вилково. Пострадать может и Одесса, а также другие прибрежные территории на юге, которые будут под угрозой эрозии.

"Очень много регионов на юге Украины могут быть потеряны из-за размывания береговой линии", - отмечает Балабух.

Если выбросы парниковых газов не уменьшатся, риски для Украины будут расти. А значит, адаптация к климатическим изменениям и усиление защиты прибрежных территорий - уже не вопрос далекого будущего, а вызов настоящего.