Украину может затопить: какие регионы в зоне риска из-за таяния ледников
Таяние полярных ледников может иметь серьезные последствия не только для прибрежных стран, но и для Украины. До конца века уровень Мирового океана может вырасти на 45-82 см, что грозит затоплением части южных регионов.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала кандидат географических наук, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух.
Какие угрозы несет таяние льда
По ее словам, глобальное потепление приведет к тому, что в полярных широтах средняя температура может вырасти на 10°C. Это продлит полярное лето почти вдвое - с привычных 90 до 180 дней.
Таяние арктического льда не только откроет новые пути через Северный океан, но и нарушит баланс солености и температур океанических вод. Особенно это опасно для течений, которые "обогревают" Европу. Их ослабление или изменение направления будут иметь влияние на климат всего континента.
Как это затронет Украину
Хотя Украина и не имеет океанического побережья, она связана с глобальной водной системой через Черное море. Как предупреждает Минприроды, поднятие уровня воды может привести к затоплению города Вилково. Пострадать может и Одесса, а также другие прибрежные территории на юге, которые будут под угрозой эрозии.
"Очень много регионов на юге Украины могут быть потеряны из-за размывания береговой линии", - отмечает Балабух.
Если выбросы парниковых газов не уменьшатся, риски для Украины будут расти. А значит, адаптация к климатическим изменениям и усиление защиты прибрежных территорий - уже не вопрос далекого будущего, а вызов настоящего.
Ранее РБК-Украина писало, что 2024 год стал самым теплым за всю историю наблюдений - температура выросла на 1,5°C от доиндустриального уровня. В Украине глобальное потепление может усилить заморозки в мае, вызвать длительные жары, тепловой стресс и возвращение пылевых бурь, особенно на юге. В городах усиливается эффект "островов тепла", что увеличивает риски для здоровья.
Также мы рассказывали, что изменения климата открывают для Украины новые аграрные возможности: благодаря более длительному теплому периоду страна может выращивать больше культур, в том числе теплолюбивых, и получать третий урожай. Наибольшее потепление - на северо-востоке. Но из-за дефицита влаги важно внедрять эффективные технологии орошения.
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