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В Украине объявлено штормовое предупреждение - какие регионы в опасности

Четверг 17 июля 2025 14:52
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В Украине объявлено штормовое предупреждение - какие регионы в опасности Фото: в Украине объявлено штормовое предупреждение (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Завтра, 18 июля, в части областей Украины прогнозируют сильные дожди и грозы в течение суток. Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным синоптиков, наиболее сложные погодные условия ожидаются в пяти западных областях - Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой, где прогнозируют сильные дожди. Для этих регионов объявлен оранжевый уровень опасности (II уровень).

В Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем в Житомирской областях прогнозируют значительные дожди, а также грозы по всей территории страны (кроме запада). На Левобережье местами возможен град и шквалы скоростью 15-20 м/с. Для этих регионов объявлен желтый уровень опасности (І уровень).

Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических и коммунальных служб, а также движение транспорта.

В Украине объявлено штормовое предупреждение - какие регионы в опасности

Уровни опасности

Желтый и оранжевый уровни опасности являются частью системы оповещения об опасных погодных явлениях, которую использует Украинский гидрометцентр. Они позволяют оценить степень угрозы для населения и важных объектов инфраструктуры.

Желтый уровень (І степень опасности):

  • Погодные условия могут быть потенциально опасными;
  • Возможны локальные нарушения в работе транспорта и энергоснабжения, а также повышенный риск для людей, находящихся на улице;
  • Рекомендуется быть осторожными и избегать неосторожных действий.

Оранжевый уровень (II степень опасности):

  • Погодные условия являются опасными;
  • Существенные осложнения в повседневной жизни: сильные ливни, грозы, шквалы, возможны подтопления;
  • Возможны перебои в транспортном сообщении, аварии и повреждения инфраструктуры;
  • Рекомендуется максимально ограничить передвижение и внимательно следить за сообщениями ГСЧС.

Непогода в Украине

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 18 июля, ливни с грозами пройдут почти по всей территории Украины. Только южные области останутся без дождя.

А в ГСЧС рассказали, что только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.

Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.

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