В Украине объявлено штормовое предупреждение - какие регионы в опасности
Завтра, 18 июля, в части областей Украины прогнозируют сильные дожди и грозы в течение суток. Из-за непогоды объявлено штормовое предупреждение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, наиболее сложные погодные условия ожидаются в пяти западных областях - Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой, где прогнозируют сильные дожди. Для этих регионов объявлен оранжевый уровень опасности (II уровень).
В Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем в Житомирской областях прогнозируют значительные дожди, а также грозы по всей территории страны (кроме запада). На Левобережье местами возможен град и шквалы скоростью 15-20 м/с. Для этих регионов объявлен желтый уровень опасности (І уровень).
Синоптики предупреждают, что такие погодные условия могут осложнить работу энергетических и коммунальных служб, а также движение транспорта.
Уровни опасности
Желтый и оранжевый уровни опасности являются частью системы оповещения об опасных погодных явлениях, которую использует Украинский гидрометцентр. Они позволяют оценить степень угрозы для населения и важных объектов инфраструктуры.
Желтый уровень (І степень опасности):
- Погодные условия могут быть потенциально опасными;
- Возможны локальные нарушения в работе транспорта и энергоснабжения, а также повышенный риск для людей, находящихся на улице;
- Рекомендуется быть осторожными и избегать неосторожных действий.
Оранжевый уровень (II степень опасности):
- Погодные условия являются опасными;
- Существенные осложнения в повседневной жизни: сильные ливни, грозы, шквалы, возможны подтопления;
- Возможны перебои в транспортном сообщении, аварии и повреждения инфраструктуры;
- Рекомендуется максимально ограничить передвижение и внимательно следить за сообщениями ГСЧС.
Непогода в Украине
Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что 18 июля, ливни с грозами пройдут почти по всей территории Украины. Только южные области останутся без дождя.
А в ГСЧС рассказали, что только за одни сутки на Львовщине выпала почти годовая норма дождей, что повлекло стремительный подъем уровня воды в реках. Из подтопленных территорий эвакуировали людей.
Также спасатели показали наводнение во Львовской области с высоты птичьего полета.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.