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Наглядова рада "Нафтогазу" прокоментувала ситуацію з контрактом Коболєва

Новини » Енергетика    01.03.2019 - 11:43
Наглядова рада "Нафтогазу" прокоментувала ситуацію з контрактом Коболєва
Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Наглядова рада пропонує подовжити термін переговорів за контрактом з Коболєвим

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" виступає за діалог з урядом щодо продовження контракту з головою правління компанії Андрієм Коболєвим. Про це повідомив член наглядової ради та голова Комітету з призначень і винагород Амос Хохштайн.

Хохштайн підкреслив, що наглядова рада проголосувала за продовження контракту з Коболєвим, однак процес обговорення з урядом ще не завершено.

"Ми поважаємо баланс між юридичними повноваженнями наглядової ради і важливою роллю уряду. Кращий вихід з поточної ситуації - продовжити цей діалог, не завдаючи шкоди компанії та інтересам України. Саме тому ми запропонували прем'єр-міністру продовжити строк, названий урядом, щоб ми могли обговорити це питання", - зазначив Хохштайн.

Наглядова рада &quot;Нафтогазу&quot; прокоментувала ситуацію з контрактом Коболєва

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наглядова рада "Нафтогазу" пропонує продовжити контракт з Коболєвим. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося.

Зазначимо, повноваження нинішнього керівництва "Нафтогазу" завершуються 22 березня 2019 року.

 

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