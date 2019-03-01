Наглядова рада "Нафтогазу" прокоментувала ситуацію з контрактом Коболєва

Фото: Андрій Коболєв (УНІАН)

Наглядова рада пропонує подовжити термін переговорів за контрактом з Коболєвим

Наглядова рада НАК "Нафтогаз України" виступає за діалог з урядом щодо продовження контракту з головою правління компанії Андрієм Коболєвим. Про це повідомив член наглядової ради та голова Комітету з призначень і винагород Амос Хохштайн.

Хохштайн підкреслив, що наглядова рада проголосувала за продовження контракту з Коболєвим, однак процес обговорення з урядом ще не завершено.

"Ми поважаємо баланс між юридичними повноваженнями наглядової ради і важливою роллю уряду. Кращий вихід з поточної ситуації - продовжити цей діалог, не завдаючи шкоди компанії та інтересам України. Саме тому ми запропонували прем'єр-міністру продовжити строк, названий урядом, щоб ми могли обговорити це питання", - зазначив Хохштайн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що наглядова рада "Нафтогазу" пропонує продовжити контракт з Коболєвим. У той же час прем'єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що жодних рішень з цього питання не приймалося.

Зазначимо, повноваження нинішнього керівництва "Нафтогазу" завершуються 22 березня 2019 року.