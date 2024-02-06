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Гросси встретился с Галущенко перед поездкой на Запорожскую АЭС

Фото: глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и министр энергетики Герман Галущенко (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Наталия Гурковская

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретился с министром энергетики Германом Галущенко и представителями "Энергоатома". После этого он планирует посетить временно оккупированную ЗАЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Гросси.

"Перед моим визитом на ЗАЭС я рад встретиться с министром энергетики Галущенко, регулятором Кориковым (Олегом, главой Государственной инспекции ядерного регулирования – ред.) и Котиным (Петром, президентом "Энергоатома" - ред.) и обменяться вопросами украинских АЭС", - сказал он.

Гросси подчеркнул, что представители МАГАТЭ "активно присутствуют на каждом объекте", а агентство "остается непоколебимым в поддержке безопасности и безопасности этих объектов".

 

Гросси в Киеве

В начале февраля стало известно, что генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на этой неделе посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Напомним, российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС в первые недели вторжения в Украину в феврале 2022 года. РФ "нашпиговала" станцию техникой, военными, а также заминировала ее. 20 января в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

После подрыва Каховской ГЭС возникла угроза невозможности охлаждения реакторов ЗАЭС, которым необходима вода из Каховского водохранилища для этого процесса. Буквально на следующий день после подрыва дамбы, 7 июня 2023 года, Гросси заявлял, что "в худшем случае без охлаждения есть риск расплавления ядерного оружия с трагическими экологическими последствиями".

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Запорожская АЭСГерман ГалущенкоМАГАТЭ