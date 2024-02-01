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Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС

Четверг 01 февраля 2024 16:47
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Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую АЭС Фото: Рафаэль Гросси, глава Международного агентства по атомной энергии (iaea.org)
Автор: Сергей Пышкин

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе посетит Киев и Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прессслужбу МАГАТЭ.

"Генеральный директор Гросси уже в четвертый раз пересекает линию фронта, чтобы посетить ЗАЭС, все шесть реакторов которой остановлены уже почти полтора года и не производят электроэнергию, но все еще содержат большое количество ядерного топлива, которое должно быть сохранено, в том числе должным образом охлажденное и защищенное", - пишет пресс-служба.

Перед тем, как отправиться на ЗАЭС, Гросси проведет переговоры на высоком уровне в Киеве.

Отмечается, что глава МАГАТЭ на станции планирует:

  • достичь прогресса в решении ряда вопросов среди которых потенциальные риски, связанные с деятельностью по техническому обслуживанию оборудования АЭС;
  • поднять вопрос кадрового обеспечения ЗАЭС и запросит дополнительной информации о недопущении работников "Энергоатома" на станцию;

"Я обсужу это последнее развитие событий, когда посещу Запорожскую атомную электростанцию на следующей неделе. Очень важно, чтобы станция имела квалифицированный и опытный персонал, необходимый для обеспечения ядерной и физической ядерной безопасности. Количество персонала уже было значительно сокращено с начала войны почти два года назад", - пояснил Гросси.

В частности вместе с главой МАГАТЭ на станцию прибудет новая группа экспертов организации, которая заменит нынешнюю команду.

Ситуация на оккупированной ЗАЭС

Крупнейшая в Европе АЭС была оккупирована российскими террористами еще в начале полномасштабного вторжения. Враг разместил на ее территории военную технику. В частности, за время оккупации станция несколько раз отключалась от энергосистем Украины. Сейчас на АЭС находятся эксперты МАГАТЭ, которые время от времени проводят ротации.

Как рассказывал "Энергоатом", по состоянию на декабрь 2023 года, с начала оккупации, на станции произошло уже не менее 8 полных блэкаутов. Такие инциденты могут угрожать ядерной и радиационной безопасности не только Украине, но и другим государствам.

20 января в МАГАТЭ заявили, что обнаружили новые минирования на территории Запорожской АЭС.

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