Гроссі зустрівся з Галущенком перед поїздкою на Запорізьку АЕС

"Перед моїм візитом на ЗАЕС я радий зустрітися з міністром енергетики Галущенком, регулятором Коріковим (Олегом, головою Державної інспекції ядерного регулювання - ред.) і Котіним (Петром, президентом "Енергоатому" - ред.) та обмінятися питаннями українських АЕС", - написав він.

Гроссі підкреслив, що представники МАГАТЕ "активно присутні на кожному об’єкті", а агентство "залишається непохитним у підтримці безпеки та безпеки цих об’єктів".

Гроссі у Києві

На початку лютого стало відомо, що генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі цього тижня відвідає Київ та Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС).

Нагадаємо, російські окупанти захопили Запорізьку АЕС у перші тижні вторгнення в Україну в лютому 2022 року. РФ "нашпигувала" станцію технікою, військовими, а також замінувала її. 20 січня в МАГАТЕ заявили, що виявили нові мінування на території Запорізької АЕС.

Після підриву Каховської ГЕС виникла загроза неможливості охолодження реакторів ЗАЕС, які потребують води з Каховського водосховища для цього процесу. Буквально наступного дня після підриву греблі, 7 червня 2023 року, Гроссі заявляв, що "у гіршому випадку без охолодження є ризик розплавлення ядерної зброї з трагічними екологічними наслідками".