Гросси после визита на ЗАЭС: станция больше не может быть защищена

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой Sky News , об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

"Очевидно, что военная активность во всем регионе возрастает. Поэтому станция не может быть защищена", - заявил Гросси.

После своего визита на территорию временно оккупированной Запорожской АЭС он отметил, что несмотря на работу группы экспертов МАГАТЭ на территории станции, ситуация продолжает оставаться нестабильной.

Напомним, вчера, 29 марта, Гросси второй раз приехал на территорию Запорожской АЭС. Он заявил, что МАГАТЭ разрабатывает новую концепцию защиты станции.

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