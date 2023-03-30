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Гроссі після візиту на ЗАЕС: станція більше не може бути захищена

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Запорізьку АЕС зараз неможливо захистити, оскільки в районі станції значно збільшилась кількість військ.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News, про це заявив гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі.

Після свого візиту на територію тимчасово окупованої Запорізької АЕС він зазначив, що, незважаючи на роботу групи експертів МАГАТЕ на території станції, ситуація продовжує залишатися нестабільною.

"Очевидно, що військова активність у всьому регіоні зростає. Тому станція не може бути захищена", - заявив Гроссі.

Нагадаємо, вчора, 29 березня, Гроссі вдруге приїхав на територію Запорізької АЕС. Він заявив, що МАГАТЕ розробляє нову концепцію захисту станції.

Також ми писали, що, за словами міністра енергетики України Германа Галущенка, переговори про нейтральність ЗАЕС із Росією зайшли в глухий кут через позицію Москви.

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