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Гросси анонсировал визит в Россию после поездки на Запорожскую АЭС

Фото: Рафаэль Гросси, гендиректор МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси планирует посетить Россию.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в интервью Associated Press.

По словам Гросси, он хочет посетить Россию уже в ближайшие дни после того, как он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и совершит визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС.

Он отметил, что считает своим долгом возобновление переговоров о сохранении атомной электростанции в безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что он продолжает обсуждать "различные сценарии, которые могут привести" к созданию защитной зоны вокруг станции.

"Это предложение направлено на предотвращение ядерной аварии. Оно не направлено на создание какой-либо ситуации, которая может иметь военное преимущество или недостаток или легитимизацию ситуации", - добавил он.

Напомним, на прошлой неделе стало известно, что Гросси вновь посетит Запорожскую АЭС.

Уже вчера, 27 марта, он находился на территории Украины и провел встречу с Зеленским в Запорожье.

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