Гросси анонсировал визит в Россию после поездки на Запорожскую АЭС

По словам Гросси, он хочет посетить Россию уже в ближайшие дни после того, как он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и совершит визит на временно оккупированную Запорожскую АЭС.

Он отметил, что считает своим долгом возобновление переговоров о сохранении атомной электростанции в безопасности.

Гендиректор МАГАТЭ уточнил, что он продолжает обсуждать "различные сценарии, которые могут привести" к созданию защитной зоны вокруг станции.

"Это предложение направлено на предотвращение ядерной аварии. Оно не направлено на создание какой-либо ситуации, которая может иметь военное преимущество или недостаток или легитимизацию ситуации", - добавил он.