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Глава МАГАТЭ вместе с Зеленским осмотрели повреждение Днепровской ГЭС

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Запорожье, Понедельник 27 марта 2023 16:27
Глава МАГАТЭ вместе с Зеленским осмотрели повреждение Днепровской ГЭС Фото: гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Он уже встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.

"Днепровская ГЭС - неотъемлемая часть системы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС. Владимир Зеленский показал мне последние повреждения дамбы", - написал он.

Гросси также заявил о полной поддержке МАГАТЭ в отношении ядерных объектов Украины.

Напомним, ранее МАГАТЭ анонсировало визит Гросси на Запорожскую АЭС. В ходе поездки глава МАГАТЭ хочет оценить ситуацию с ядерной безопасностью на объекте и определить настоятельную необходимость его защиты во время войны.

Также добавим, что МАГАТЭ больше не рассматривает возможность создания демилитаризованной зоны на Запорожской АЭС.

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МАГАТЭ Запорожье Запорожская АЭС Владимир Зеленский
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