UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гроссі анонсував візит в Росію після поїздки на Запорізьку АЕС

Фото: Рафаель Гроссі, гендиректор МАГАТІ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Росію.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив в інтерв'ю Associated Press.

За словами Гроссі, він хоче відвідати Росію вже найближчими днями після того, як зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і здійснить візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС.

Він зазначив, що вважає своїм обов'язком поновлення переговорів щодо збереження атомної електростанції у безпеці.

Гендиректор МАГАТЕ уточнив, що він продовжує обговорювати "різні сценарії, які можуть спричинити" створення захисної зони навколо станції.

"Ця пропозиція спрямована на запобігання ядерній аварії. Вона не спрямована на створення будь-якої ситуації, яка може мати військову перевагу або нестачу або легітимізацію ситуації", - додав він.

Нагадаємо, минулого тижня стало відомо, що Гроссі знову відвідає Запорізьку АЕС.

Вже вчора, 27 березня, він перебував на території України та провів зустріч із Зеленським у Запоріжжі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька АЕСРосійська ФедераціяМАГАТЭВійна Росії проти України