Маникюр "розовая вода": самый элегантный тренд лета, который подходит каждой
Тренд "розовая вода" в маникюре - один из самых деликатных и элегантных дизайнов лета 2025. Он сочетает в себе естественность, свежесть и легкий гламур, благодаря чему идеально подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.
Что такое маникюр в стиле "розовая вода"
Это нейл-тренд, вдохновленный прозрачностью и нежным блеском розовой воды. Основная идея - создать максимально естественный вид ногтей, с эффектом влажного блеска или тонким глянцем, как будто вы только что погрузили пальцы в ароматную розовую эссенцию.
Трендовый дизайн "розовая вода" (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Основные черты:
- полупрозрачная текстура - обычно это гель или лак розового или бледно-невидимого оттенка.
- световой блеск - глянцевое покрытие или легкое перламутровое сияние (можно добавить топ с деликатным шиммером)
- мягкий градиент - иногда применяют омбре от прозрачного до розового (напоминает эффект "молочного чая с розой")
- без декора или минималистичный дизайн - розовая вода "любит" чистоту: максимум - одна тонкая линия, мелкие стразы или золотое кольцо у кутикулы.
Маникюр "розовая вода" (фото: instagram.com/matejanova)
С чем сочетать:
- идеально подходит к "чистой эстетике" (clean girl aesthetic)
- хорошо смотрится с легким макияжем, шелковыми платьями, белыми рубашками.
- подходит как к офисным лукам, так и к свадебному или праздничному образу.
Маникюр в стиле розовая вода (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)
Почему это тренд 2025 года
Маникюр "розовая вода" - это ответ на тренд "меньше - значит, лучше". В 2025 году женщины ищут красоту, которая не кричит, а излучает покой, ухоженность и внутренний баланс.
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Для написания материала были использованы такие источники: издание Glamour, страницы мастеров маникюра в Instagram: Harriet Westmoreland, Mateja Novakovic, Le Manoir.