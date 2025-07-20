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Маникюр "розовая вода": самый элегантный тренд лета, который подходит каждой

Воскресенье 20 июля 2025 14:02
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Маникюр "розовая вода": самый элегантный тренд лета, который подходит каждой Самый модный маникюр на лето 2025 (иллюстративное фото: Freepik)
Автор: Катерина Собкова

Тренд "розовая вода" в маникюре - один из самых деликатных и элегантных дизайнов лета 2025. Он сочетает в себе естественность, свежесть и легкий гламур, благодаря чему идеально подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Что такое маникюр в стиле "розовая вода"

Это нейл-тренд, вдохновленный прозрачностью и нежным блеском розовой воды. Основная идея - создать максимально естественный вид ногтей, с эффектом влажного блеска или тонким глянцем, как будто вы только что погрузили пальцы в ароматную розовую эссенцию.

Маникюр &quot;розовая вода&quot;: самый элегантный тренд лета, который подходит каждой

Трендовый дизайн "розовая вода" (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Основные черты:

  • полупрозрачная текстура - обычно это гель или лак розового или бледно-невидимого оттенка.
  • световой блеск - глянцевое покрытие или легкое перламутровое сияние (можно добавить топ с деликатным шиммером)
  • мягкий градиент - иногда применяют омбре от прозрачного до розового (напоминает эффект "молочного чая с розой")
  • без декора или минималистичный дизайн - розовая вода "любит" чистоту: максимум - одна тонкая линия, мелкие стразы или золотое кольцо у кутикулы.

Маникюр &quot;розовая вода&quot;: самый элегантный тренд лета, который подходит каждой

Маникюр "розовая вода" (фото: instagram.com/matejanova)

С чем сочетать:

  • идеально подходит к "чистой эстетике" (clean girl aesthetic)
  • хорошо смотрится с легким макияжем, шелковыми платьями, белыми рубашками.
  • подходит как к офисным лукам, так и к свадебному или праздничному образу.

Маникюр &quot;розовая вода&quot;: самый элегантный тренд лета, который подходит каждой

Маникюр в стиле розовая вода (фото: instagram.com/harrietwestmoreland)

Почему это тренд 2025 года

Маникюр "розовая вода" - это ответ на тренд "меньше - значит, лучше". В 2025 году женщины ищут красоту, которая не кричит, а излучает покой, ухоженность и внутренний баланс.

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Для написания материала были использованы такие источники: издание Glamour, страницы мастеров маникюра в Instagram: Harriet Westmoreland, Mateja Novakovic, Le Manoir.

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