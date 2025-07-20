Маникюр "розовая вода": самый элегантный тренд лета, который подходит каждой

Тренд "розовая вода" в маникюре - один из самых деликатных и элегантных дизайнов лета 2025. Он сочетает в себе естественность, свежесть и легкий гламур, благодаря чему идеально подходит как для повседневной жизни, так и для особых случаев.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Что такое маникюр в стиле "розовая вода" Это нейл-тренд, вдохновленный прозрачностью и нежным блеском розовой воды. Основная идея - создать максимально естественный вид ногтей, с эффектом влажного блеска или тонким глянцем, как будто вы только что погрузили пальцы в ароматную розовую эссенцию. Трендовый дизайн "розовая вода" (фото: instagram.com/harrietwestmoreland) Основные черты: полупрозрачная текстура - обычно это гель или лак розового или бледно-невидимого оттенка.

световой блеск - глянцевое покрытие или легкое перламутровое сияние (можно добавить топ с деликатным шиммером)

мягкий градиент - иногда применяют омбре от прозрачного до розового (напоминает эффект "молочного чая с розой")

без декора или минималистичный дизайн - розовая вода "любит" чистоту: максимум - одна тонкая линия, мелкие стразы или золотое кольцо у кутикулы. Маникюр "розовая вода" (фото: instagram.com/matejanova) С чем сочетать: идеально подходит к "чистой эстетике" (clean girl aesthetic)

хорошо смотрится с легким макияжем, шелковыми платьями, белыми рубашками.

подходит как к офисным лукам, так и к свадебному или праздничному образу. Маникюр в стиле розовая вода (фото: instagram.com/harrietwestmoreland) Почему это тренд 2025 года Маникюр "розовая вода" - это ответ на тренд "меньше - значит, лучше". В 2025 году женщины ищут красоту, которая не кричит, а излучает покой, ухоженность и внутренний баланс. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений GELCARE® (@gelcare.official)