Льготы на коммуналку и топливо в 2026 году: кто сможет получить помощь

Кабмин продлил предоставление льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение топлива для ряда социально уязвимых категорий населения на 2026 год. Соответствующее постановление разработало Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Главное:

Адресность: Льготы получат семьи, чей среднемесячный доход на человека не превышает порог налоговой социальной льготы.

Льготы получат семьи, чей среднемесячный доход на человека не превышает порог налоговой социальной льготы. Сроки: Новые правила и перечень категорий действуют с 1 января 2026 года .

Новые правила и перечень категорий действуют с . Охват: Помощь касается ветеранов, семей погибших военных, чернобыльцев и лиц с инвалидностью.

Кто будет иметь право на льготы с 1 января 2026 года

Согласно нововведениям, льготы будут предоставляться при условии, что размер среднемесячного совокупного дохода семьи (в расчете на одного человека за предыдущие шесть месяцев) не будет превышать величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу.

Льготы могут получить военнослужащие и их семьи:

Лица, уволенные с военной службы, которые получили инвалидность во время прохождения службы.

Родители и члены семей военнослужащих, погибших (умерших) или пропавших без вести во время прохождения военной службы.

Лица, пострадавшие от репрессий и Чернобыльской катастрофы:

Реабилитированные лица, получившие инвалидность вследствие репрессий или являющиеся пенсионерами.

Пострадавшие вследствие Чернобыльской катастрофы (категории I и II).

Мужья и жены умерших ликвидаторов, а также опекуны детей погибших.

Жены (мужья) умерших граждан, смерть которых связана с ликвидацией других ядерных аварий или ядерными испытаниями (при условии, что они не женились во второй раз).

Ветераны и депортированные лица: