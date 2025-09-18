Доплаты пенсионерам-чернобыльцам: кто получит и сколько в 2026 году
Правительство снова заложило в проект бюджета выплаты для пенсионеров, проживающих в зонах отселения после Чернобыля. В этом году они будут увеличены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).
Кто получит надбавку
Согласно документу, в 2026 году неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного и гарантированного добровольного отселения, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 2595 гривен.
Доплата будет увеличена из-за повышения минимальной пенсии с 2391 до 2595 гривен.
Она будет касаться только тех, кто жил или работал в этих зонах на момент аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года и имеет статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.
Кто не будет иметь права на выплату
Доплата не будет начисляться людям, которые после аварии сменили место жительства за пределы чернобыльских зон, а затем вернулись. Также она не предусмотрена для тех, кто зарегистрировался или переехал в эти зоны уже после аварии.
Если пенсионер покидает территорию отселения или официально трудоустраивается за ее пределами, выплата автоматически прекращается. Данные будут проверяться через государственные реестры, в частности Единый демографический и Реестр социального страхования.
Проектом предусмотрено, что правительство установит порядок выплат до 30 января 2026 года.
Выплаты пенсионерам-чернобыльцам
В 2025 году размер доплаты был определен в сумме 2361 гривна, что равно прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году прожиточный минимум будет повышен 2595 гривен, поэтому целесообразно поднять и до этого размера доплаты.
По данным правительства, численность получателей, которые подтвердили место жительства в загрязненной зоне составляет 105,2 тыс. человек.
"Дополнительные расходы на повышение размера, составят почти 300 млн гривен, которые в трансферте Пенсионного фонда Украины на 2026 год учтены", - говорится в документе.
Напомним, в 2024 году правительство установило доплаты неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в Чернобыльской зоне, в конце декабря.
По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.