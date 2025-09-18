Доплаты пенсионерам-чернобыльцам: кто получит и сколько в 2026 году

Правительство снова заложило в проект бюджета выплаты для пенсионеров, проживающих в зонах отселения после Чернобыля. В этом году они будут увеличены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год ( №14000 ).

Кто получит надбавку

Согласно документу, в 2026 году неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного и гарантированного добровольного отселения, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 2595 гривен.

Доплата будет увеличена из-за повышения минимальной пенсии с 2391 до 2595 гривен.

Она будет касаться только тех, кто жил или работал в этих зонах на момент аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года и имеет статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Кто не будет иметь права на выплату

Доплата не будет начисляться людям, которые после аварии сменили место жительства за пределы чернобыльских зон, а затем вернулись. Также она не предусмотрена для тех, кто зарегистрировался или переехал в эти зоны уже после аварии.

Если пенсионер покидает территорию отселения или официально трудоустраивается за ее пределами, выплата автоматически прекращается. Данные будут проверяться через государственные реестры, в частности Единый демографический и Реестр социального страхования.

Проектом предусмотрено, что правительство установит порядок выплат до 30 января 2026 года.