Доплаты пенсионерам-чернобыльцам: кто получит и сколько в 2026 году

Украина, Четверг 18 сентября 2025 18:30
UA EN RU
Доплаты пенсионерам-чернобыльцам: кто получит и сколько в 2026 году Фото: пенсионеры-чернобыльцы получат по 2,6 тысячи гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Правительство снова заложило в проект бюджета выплаты для пенсионеров, проживающих в зонах отселения после Чернобыля. В этом году они будут увеличены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект бюджета на 2026 год (№14000).

Кто получит надбавку

Согласно документу, в 2026 году неработающим пенсионерам, которые постоянно проживают в зоне безусловного и гарантированного добровольного отселения, предусмотрена ежемесячная доплата в размере 2595 гривен.

Доплата будет увеличена из-за повышения минимальной пенсии с 2391 до 2595 гривен.

Она будет касаться только тех, кто жил или работал в этих зонах на момент аварии на ЧАЭС 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года и имеет статус пострадавшего от Чернобыльской катастрофы.

Кто не будет иметь права на выплату

Доплата не будет начисляться людям, которые после аварии сменили место жительства за пределы чернобыльских зон, а затем вернулись. Также она не предусмотрена для тех, кто зарегистрировался или переехал в эти зоны уже после аварии.

Если пенсионер покидает территорию отселения или официально трудоустраивается за ее пределами, выплата автоматически прекращается. Данные будут проверяться через государственные реестры, в частности Единый демографический и Реестр социального страхования.

Проектом предусмотрено, что правительство установит порядок выплат до 30 января 2026 года.

Выплаты пенсионерам-чернобыльцам

В 2025 году размер доплаты был определен в сумме 2361 гривна, что равно прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. В 2026 году прожиточный минимум будет повышен 2595 гривен, поэтому целесообразно поднять и до этого размера доплаты.

По данным правительства, численность получателей, которые подтвердили место жительства в загрязненной зоне составляет 105,2 тыс. человек.

"Дополнительные расходы на повышение размера, составят почти 300 млн гривен, которые в трансферте Пенсионного фонда Украины на 2026 год учтены", - говорится в документе.

Напомним, в 2024 году правительство установило доплаты неработающим пенсионерам, постоянно проживающим в Чернобыльской зоне, в конце декабря.

По состоянию на 1 апреля 2024 года в Украине было 639 тысяч пенсионеров, имеющих статус пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

